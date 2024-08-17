Анекдот дня: через що Роза Абрамівна має лягти посеред вулиці

— Фімо, пам’ятаєш, ти мені позичив 100 доларів, і я тобі їх не повернув?

— Звісно, пам’ятаю.

— Можна ще раз у тебе позичити?

*****

Два одесити розглядають статую Свободи.

— Що не кажи, а це пам’ятник тітці Соні. Тільки вона могла вийти зустрічати гостей із примусом в одній руці та квитанціями за квартиру — в іншій. Та ще й у нічній сорочці та в бігудях.

*****

— Розо Абрамівно, скажіть, ось ви йдете вулицею, і раптом починається стрілянина — і що ви будете робити?

— Не знаю.

— Ну як же!? Вас що, не вчили? Ви таки негайно маєте лягти!

— Ну й часи настали… Щоб жінці лягти в Одесі, тепер обов’язково треба ще й стріляти?!

У нас є й інші анекдоти: