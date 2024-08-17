Анекдот дня: через що Роза Абрамівна має лягти посеред вулиці

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся, смійтеся, смійтеся і насолоджуйтеся!
— Фімо, пам’ятаєш, ти мені позичив 100 доларів, і я тобі їх не повернув?
— Звісно, пам’ятаю.
— Можна ще раз у тебе позичити?
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Два одесити розглядають статую Свободи.
— Що не кажи, а це пам’ятник тітці Соні. Тільки вона могла вийти зустрічати гостей із примусом в одній руці та квитанціями за квартиру — в іншій. Та ще й у нічній сорочці та в бігудях.
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— Розо Абрамівно, скажіть, ось ви йдете вулицею, і раптом починається стрілянина — і що ви будете робити?
— Не знаю.
— Ну як же!? Вас що, не вчили? Ви таки негайно маєте лягти!
— Ну й часи настали… Щоб жінці лягти в Одесі, тепер обов’язково треба ще й стріляти?!
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