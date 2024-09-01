Анекдот дня: чоловік Соні ніжиться на пляжі і чому одружився Яша

Звісно ж, «підзарядитися» можна різними способами, але один із найдієвіших – порція неперевершеного одеського гумору від «Одеського життя».

***

– Соня, я вчора на пляжі бачила твого чоловіка з якоюсь кралею!

– І шо? Фіра, йому 40 років. Що ти хотіла, бачити його там із лопаткою та відерцем?

***

Зустрічаються два одесити:

– Ти знаєш, Яша в середу одружився?!

– За кохання чи через гроші?

– Наречену взяв через гроші, а гроші – таки через сильне кохання!

***

Маленький єврейський хлопчик розповідав своїй матері про те, як він отримав роль у п’єсі, яку ставили у школі. Його мати запитала:

– Яку роль ти гратимеш, Ізя?

– Я зіграю чоловіка-єврея!

– Терміново повертайся до вчительки і скажи їй, що хочеш роль зі словами!

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