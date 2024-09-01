Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: чоловік Соні ніжиться на пляжі і чому одружився Яша

Анекдот дня: чоловік Соні ніжиться на пляжі і чому одружився Яша

Усім ранковий недільний привіт! Як відомо, неділя – час відпочинку, відсипання, об’їдання та іншого подібного. А ще це час «зарядки» гарним настроєм на майбутній робочий тиждень.

Звісно ж, «підзарядитися» можна різними способами, але один із найдієвіших – порція неперевершеного одеського гумору від «Одеського життя».

***
– Соня, я вчора на пляжі бачила твого чоловіка з якоюсь кралею!
– І шо? Фіра, йому 40 років. Що ти хотіла, бачити його там із лопаткою та відерцем?

На пляжі, карикатура

***
Зустрічаються два одесити:
– Ти знаєш, Яша в середу одружився?!
– За кохання чи через гроші?
– Наречену взяв через гроші, а гроші – таки через сильне кохання!

***
Маленький єврейський хлопчик розповідав своїй матері про те, як він отримав роль у п’єсі, яку ставили у школі. Його мати запитала:
– Яку роль ти гратимеш, Ізя?
– Я зіграю чоловіка-єврея!
– Терміново повертайся до вчительки і скажи їй, що хочеш роль зі словами!

Ще більше анекдотів:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk