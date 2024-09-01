Анекдот дня: чоловік Соні ніжиться на пляжі і чому одружився Яша

Усім ранковий недільний привіт! Як відомо, неділя – час відпочинку, відсипання, об’їдання та іншого подібного. А ще це час «зарядки» гарним настроєм на майбутній робочий тиждень.
Звісно ж, «підзарядитися» можна різними способами, але один із найдієвіших – порція неперевершеного одеського гумору від «Одеського життя».
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– Соня, я вчора на пляжі бачила твого чоловіка з якоюсь кралею!
– І шо? Фіра, йому 40 років. Що ти хотіла, бачити його там із лопаткою та відерцем?
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Зустрічаються два одесити:
– Ти знаєш, Яша в середу одружився?!
– За кохання чи через гроші?
– Наречену взяв через гроші, а гроші – таки через сильне кохання!
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Маленький єврейський хлопчик розповідав своїй матері про те, як він отримав роль у п’єсі, яку ставили у школі. Його мати запитала:
– Яку роль ти гратимеш, Ізя?
– Я зіграю чоловіка-єврея!
– Терміново повертайся до вчительки і скажи їй, що хочеш роль зі словами!
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