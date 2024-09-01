Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: муж Сони нежится на пляже и почему женился Яша

Анекдот дня: муж Сони нежится на пляже и почему женился Яша

Всем утренний воскресный привет! Как известно, воскресенье – время отдыха, отсыпания, объедения (или объедания?) и прочего подобного. А еще это время «зарядки» хорошим настроением на предстоящую рабочую неделю.

Само собой, «подзарядиться» можно разными способами, но один из наиболее действенных – порция непревзойденного одесского юмора от «Одесской жизни».

***
– Соня, я вчера на пляже видела твоего мужа с какой-то кралей!
– И шо? Фира, ему 40 лет. Шо ты хотела, видеть его там с лопаткой и ведерком?

На пляже, карикатура

***
Встречаются два одессита:
– Ты знаешь, Яша в среду женился?!
– По любви или из-за денег?
– Невесту взял из-за денег, а деньги – таки по сильной любви!

***
Маленький еврейский мальчик рассказывал своей матери о том, как он получил роль в пьесе, которую ставили в школе. Его мать спросила:
– Какую роль ты будешь играть, Изя?
– Я сыграю мужа-еврея!
– Срочно возвращайся к учительнице и скажи ей, что таки хочешь роль со словами!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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