Анекдот дня: муж Сони нежится на пляже и почему женился Яша

Само собой, «подзарядиться» можно разными способами, но один из наиболее действенных – порция непревзойденного одесского юмора от «Одесской жизни».

***

– Соня, я вчера на пляже видела твоего мужа с какой-то кралей!

– И шо? Фира, ему 40 лет. Шо ты хотела, видеть его там с лопаткой и ведерком?

***

Встречаются два одессита:

– Ты знаешь, Яша в среду женился?!

– По любви или из-за денег?

– Невесту взял из-за денег, а деньги – таки по сильной любви!

***

Маленький еврейский мальчик рассказывал своей матери о том, как он получил роль в пьесе, которую ставили в школе. Его мать спросила:

– Какую роль ты будешь играть, Изя?

– Я сыграю мужа-еврея!

– Срочно возвращайся к учительнице и скажи ей, что таки хочешь роль со словами!

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