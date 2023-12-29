Анекдот дня: про материнську турботу

Усіх з добрим ранком! Настав час прокидатися, підбадьоритися і братися за роботу з думкою, що вже нарешті п’ятниця, а попереду Новий рік. «Одеське життя» бажає миру та благополуччя у ваших сім’ях та пропонує порцію ранкового позитиву:
— Мамо, вистачить-таки вже ночами постійно приховувати мене ковдрою!
— Фімочко, ти ж можеш застудитися…
— Мамо, але ж ти розкриваєш мою дружину!
А ще ми маємо такі анекдоти:
- Як Сарочці готування набридло;
- Як Ізя та Сара обирають на чому їхати додому;
- Який подарунок хоче Ізя на День народження?
- Як стати ідеальним чоловіком;
- Сара скаржиться чоловікові, що погладшала.