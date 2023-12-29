Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: про материнську турботу

Анекдот дня: про материнську турботу

Усіх з добрим ранком! Настав час прокидатися, підбадьоритися і братися за роботу з думкою, що вже нарешті п’ятниця, а попереду Новий рік. «Одеське життя» бажає миру та благополуччя у ваших сім’ях та пропонує порцію ранкового позитиву:

— Мамо, вистачить-таки вже ночами постійно приховувати мене ковдрою!

— Фімочко, ти ж можеш застудитися…

— Мамо, але ж ти розкриваєш мою дружину!

А ще ми маємо такі анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ

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