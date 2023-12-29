Анекдот дня: про материнську турботу

Анекдот дня: в яку прикмету вірить Мойша Доброго ранку, одесити! Усі вірять у ті чи інші прикмети. Наприклад, як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Тому продовжуємо готуватися до свят – залишилося якихось три дні. А в які прикмети вірите Ви? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як треба торгувати на Привозі Доброго ранку, одесити! Головне на Новий рік – це, звичайно, накрити стіл. Ось тільки дотримуватись традиції стає все складніше, адже ціни не стоять на місці. Особливо це відчувається перед святами. Але в Одесі можуть продати будь-який товар. Про це наш традиційний ранковий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому не спить дитина Борі Доброго ранку, одесити! Ще п’ять днів – і зустрічаємо найяскравіше свято! Ви вже обрали подарунки для дітей? Пам’ятайте, що новорічні свята для наших чад – це справжні дива і очікування у них дуже великі! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Ізя їсть вареники Всім привіт і, можна сказати, зі святом, з новим (якщо можна так сказати) Різдвом! Адже як би там не було, а чим більше свят, тим краще, правда? А для ще більш святкового настрою ось вам трохи одеського гумору. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ