Анекдот дня: як у Яшу закохалася його дружина

– Слухай, Яша, у тебе приголомшлива дружина – розумна, красива, успішна. Як вона в тебе закохалася?

– Коли нас знайомили 30 років тому, вона мені так сподобалася, що я пішов на хитрість і прикинувся веселим, розумним, щедрим, дотепним, із грошима…

– Ну, а потім як викручувався?

– Так і не придумав, як викрутитись – довелося всі 30 років залишатися веселим, люблячим, щедрим, дотепним, з грошима…

***

– Чоловік, і таки що ви від мене хочете?

– Мадам, нічого я від вас не хочу!

– Тоді давайте перейдемо до моїх бажань…

***

Абраша, я вам таки скажу:

– Коли у вас з’являються гроші – у вас з’являються жінки!

– З’являються жінки – таки пропадають гроші!

– Зникають гроші – зникають жінки!

– Зникають жінки – з’являються гроші…

Абраша, якщо ви зможете із цього замкнутого кола прибрати жінок – ви таки будете казково багаті!

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