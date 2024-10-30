Анекдот дня: як у Яшу закохалася його дружина

Всім привіт! Бажаємо, щоб цю середу ви провели бадьоро і з чудовим настроєм. А забезпечити це вам безсумнівно допоможуть ранкові одеські анекдоти від «Одеського життя».
– Слухай, Яша, у тебе приголомшлива дружина – розумна, красива, успішна. Як вона в тебе закохалася?
– Коли нас знайомили 30 років тому, вона мені так сподобалася, що я пішов на хитрість і прикинувся веселим, розумним, щедрим, дотепним, із грошима…
– Ну, а потім як викручувався?
– Так і не придумав, як викрутитись – довелося всі 30 років залишатися веселим, люблячим, щедрим, дотепним, з грошима…
***
– Чоловік, і таки що ви від мене хочете?
– Мадам, нічого я від вас не хочу!
– Тоді давайте перейдемо до моїх бажань…
***
Абраша, я вам таки скажу:
– Коли у вас з’являються гроші – у вас з’являються жінки!
– З’являються жінки – таки пропадають гроші!
– Зникають гроші – зникають жінки!
– Зникають жінки – з’являються гроші…
Абраша, якщо ви зможете із цього замкнутого кола прибрати жінок – ви таки будете казково багаті!
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