Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як у Яшу закохалася його дружина

Анекдот дня: як у Яшу закохалася його дружина

Всім привіт! Бажаємо, щоб цю середу ви провели бадьоро і з чудовим настроєм. А забезпечити це вам безсумнівно допоможуть ранкові одеські анекдоти від «Одеського життя».

– Слухай, Яша, у тебе приголомшлива дружина – розумна, красива, успішна. Як вона в тебе закохалася?
– Коли нас знайомили 30 років тому, вона мені так сподобалася, що я пішов на хитрість і прикинувся веселим, розумним, щедрим, дотепним, із грошима…
– Ну, а потім як викручувався?
– Так і не придумав, як викрутитись – довелося всі 30 років залишатися веселим, люблячим, щедрим, дотепним, з грошима…

***
– Чоловік, і таки що ви від мене хочете?
– Мадам, нічого я від вас не хочу!
– Тоді давайте перейдемо до моїх бажань…

Анекдот про Сарочку на Привозі

***
Абраша, я вам таки скажу:
– Коли у вас з’являються гроші – у вас з’являються жінки!
– З’являються жінки – таки пропадають гроші!
– Зникають гроші – зникають жінки!
– Зникають жінки – з’являються гроші…
Абраша, якщо ви зможете із цього замкнутого кола прибрати жінок – ви таки будете казково багаті!

А ще ви можете дізнатися:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk