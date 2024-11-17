Анекдот дня: чем кормят в ресторане Рабиновича

Яша, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает шарить по карманам, а под нос бормочет:

– Черт, кажется, в машине кошелек выронил…

Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается.

Яша, глядя вслед такси, ехидно говорит:

– А Рабинович не врет, это правда работает…

***

– Скажите, Рабинович, правда ли, что вы открыли шикарный ресторан?

– Таки да.

– И у вас действительно подают котлеты из рябчика?

– Почему нет?

– Но это же очень разорительно!

– Ну… Мы добавляем туда немножко конины.

– В какой пропорции?

– Все по-честному, один к одному. Один рябчик – один конь.

***

– Яша, а шо вы скажете за фигуру Симы?

– Ой, а шо тут мое мнение? Таки раньше она за ней следила, а теперь просто наблюдает.

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