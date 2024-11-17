Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: чем кормят в ресторане Рабиновича

Анекдот дня: чем кормят в ресторане Рабиновича

Утро доброе, одесситы и не только! Надеемся, что этот воскресный день вы проведете самым наилучшим образом: и отдохнете как надо, и может быть, как знать, и в ресторан наведаетесь, и на такси покатаетесь… Ну а если нет, то наши анекдоты уж точно почитаете!

Яша, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает шарить по карманам, а под нос бормочет:
– Черт, кажется, в машине кошелек выронил…
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается.
Яша, глядя вслед такси, ехидно говорит:
– А Рабинович не врет, это правда работает…

Про таксиста

***
– Скажите, Рабинович, правда ли, что вы открыли шикарный ресторан?
– Таки да.
– И у вас действительно подают котлеты из рябчика?
– Почему нет?
– Но это же очень разорительно!
– Ну… Мы добавляем туда немножко конины.
– В какой пропорции?
– Все по-честному, один к одному. Один рябчик – один конь.

***
– Яша, а шо вы скажете за фигуру Симы?
– Ой, а шо тут мое мнение? Таки раньше она за ней следила, а теперь просто наблюдает.

Спор с мужем

Хотите больше анекдотов? Их есть у нас:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua