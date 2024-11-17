Анекдот дня: чем кормят в ресторане Рабиновича

Утро доброе, одесситы и не только! Надеемся, что этот воскресный день вы проведете самым наилучшим образом: и отдохнете как надо, и может быть, как знать, и в ресторан наведаетесь, и на такси покатаетесь… Ну а если нет, то наши анекдоты уж точно почитаете!
Яша, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает шарить по карманам, а под нос бормочет:
– Черт, кажется, в машине кошелек выронил…
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается.
Яша, глядя вслед такси, ехидно говорит:
– А Рабинович не врет, это правда работает…
***
– Скажите, Рабинович, правда ли, что вы открыли шикарный ресторан?
– Таки да.
– И у вас действительно подают котлеты из рябчика?
– Почему нет?
– Но это же очень разорительно!
– Ну… Мы добавляем туда немножко конины.
– В какой пропорции?
– Все по-честному, один к одному. Один рябчик – один конь.
***
– Яша, а шо вы скажете за фигуру Симы?
– Ой, а шо тут мое мнение? Таки раньше она за ней следила, а теперь просто наблюдает.
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