Анекдот дня: чи став Ізя приватним детективом?

– Здрастуйте, Семене Абрамовичу! Як життя?

– На життя, звичайно, не вистачає, але, слава богу, похорон нам теж не по кишені…

***

– О, Мадам Марік, привіт!

– Я не…

– Давно не бачилися… Пам’ятаєш, я тобі грошей винен?..

– Ну Марік так Марік…

***

Ізя записався на онлайн-курси приватних детективів. Переказав їм гроші і більше про них нічого не чув. Тепер Ізя думає: чи його обікрали, чи то його перша справа.

***

Бабуся, яка вчилася їсти паличками суші, випадково зв’язала шарф із лосося.

***

– Семо, чому євреї відповідають питанням на запитання?

– Яша, таки вам потрібна відповідь чи ви більше хочете запитати, ніж я сказати?

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