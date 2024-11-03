Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: чи став Ізя приватним детективом?

Анекдот дня: чи став Ізя приватним детективом?

Усіх із добрим ранком! І дня недільного вам виключно легкого, приємного і позитивного! А щоб день задався з самого ранку, почніть його з порції одеського гумору

– Здрастуйте, Семене Абрамовичу! Як життя?
– На життя, звичайно, не вистачає, але, слава богу, похорон нам теж не по кишені…

***
– О, Мадам Марік, привіт!
– Я не…
– Давно не бачилися… Пам’ятаєш, я тобі грошей винен?..
– Ну Марік так Марік…

***
Ізя записався на онлайн-курси приватних детективів. Переказав їм гроші і більше про них нічого не чув. Тепер Ізя думає: чи його обікрали, чи то його перша справа.

***
Бабуся, яка вчилася їсти паличками суші, випадково зв’язала шарф із лосося.

***
– Семо, чому євреї відповідають питанням на запитання?
– Яша, таки вам потрібна відповідь чи ви більше хочете запитати, ніж я сказати?

Хочете більше анекдотів?

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk