Анекдот дня: чи став Ізя приватним детективом?

Усіх із добрим ранком! І дня недільного вам виключно легкого, приємного і позитивного! А щоб день задався з самого ранку, почніть його з порції одеського гумору
– Здрастуйте, Семене Абрамовичу! Як життя?
– На життя, звичайно, не вистачає, але, слава богу, похорон нам теж не по кишені…
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– О, Мадам Марік, привіт!
– Я не…
– Давно не бачилися… Пам’ятаєш, я тобі грошей винен?..
– Ну Марік так Марік…
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Ізя записався на онлайн-курси приватних детективів. Переказав їм гроші і більше про них нічого не чув. Тепер Ізя думає: чи його обікрали, чи то його перша справа.
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Бабуся, яка вчилася їсти паличками суші, випадково зв’язала шарф із лосося.
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– Семо, чому євреї відповідають питанням на запитання?
– Яша, таки вам потрібна відповідь чи ви більше хочете запитати, ніж я сказати?
Хочете більше анекдотів?
- Моня, Розочка, шкарпетки і дуже смачна кава;
- Мадам Марік замислилася над своєю поведінкою;
- Що спільного у Софії Марківни та Штірліца.