Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: стал ли Изя частным детективом?

Анекдот дня: стал ли Изя частным детективом?

Всех с добрым утром! И дня воскресного вам исключительно легкого, приятного и позитивного! А чтобы день задался с самого утра, начните его с порции одесского юмора

– Здравствуйте, Семен Абрамович! Как жизнь?
– На жизнь, конечно, не хватает, но, слава богу, похороны нам тоже не по карману…

***
– О, Мадам Марик, привет!…
– Я не…
– Давно не виделись… Помнишь, я тебе денег должен?..
– Ну Марик так Марик…

***
Изя записался на онлайн-курсы частных детективов. Перевел им деньги и больше о них ничего не слышал. Теперь Изя думает: или его обокрали, или это его первое дело.

***
Бабушка, которая училась есть палочками суши, случайно связала шарф из лосося.

***
– Сема, почему евреи отвечают вопросом на вопрос?
– Яша, таки вам нужен ответ или вы больше хотите спросить, чем я сказать?

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