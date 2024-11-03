Анекдот дня: стал ли Изя частным детективом?

Всех с добрым утром! И дня воскресного вам исключительно легкого, приятного и позитивного! А чтобы день задался с самого утра, начните его с порции одесского юмора
– Здравствуйте, Семен Абрамович! Как жизнь?
– На жизнь, конечно, не хватает, но, слава богу, похороны нам тоже не по карману…
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– О, Мадам Марик, привет!…
– Я не…
– Давно не виделись… Помнишь, я тебе денег должен?..
– Ну Марик так Марик…
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Изя записался на онлайн-курсы частных детективов. Перевел им деньги и больше о них ничего не слышал. Теперь Изя думает: или его обокрали, или это его первое дело.
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Бабушка, которая училась есть палочками суши, случайно связала шарф из лосося.
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– Сема, почему евреи отвечают вопросом на вопрос?
– Яша, таки вам нужен ответ или вы больше хотите спросить, чем я сказать?
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