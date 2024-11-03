Анекдот дня: стал ли Изя частным детективом?

– Здравствуйте, Семен Абрамович! Как жизнь?

– На жизнь, конечно, не хватает, но, слава богу, похороны нам тоже не по карману…

***

– О, Мадам Марик, привет!…

– Я не…

– Давно не виделись… Помнишь, я тебе денег должен?..

– Ну Марик так Марик…

***

Изя записался на онлайн-курсы частных детективов. Перевел им деньги и больше о них ничего не слышал. Теперь Изя думает: или его обокрали, или это его первое дело.

***

Бабушка, которая училась есть палочками суши, случайно связала шарф из лосося.

***

– Сема, почему евреи отвечают вопросом на вопрос?

– Яша, таки вам нужен ответ или вы больше хотите спросить, чем я сказать?

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