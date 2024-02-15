Анекдот дня: что Фира думает за одиночество

Возможно, не все знают, но и у одиночек есть свой праздник – День одиночества – и отмечать его можно (а кому-то даже нужно!) именно сегодня. А начинать можно уже сейчас – с нашего традиционного одесского анекдота.

И для начала давайте разберемся: а, собственно, что такое одиночество? Что б этом знает одесситка Фира?

– Послушай, Фира, а одиночество – это когда тебя бросили?

– Одиночество, Софочка, это когда тебя некому забрать из морга. Все остальное – это так, временные затруднения.

Мало одного анекдота? Таки вам сюда: