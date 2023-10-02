Анекдот дня: Сарочка хоче на Мальдіви

З доброго ранку понеділка, одесити! Сподіваємося, вихідні пройшли непогано, а якщо щось і не залагодилося, то наступного разу все неодмінно складеться як треба. Принаймні цього всім бажає «Одеське життя».

Отже, прокидаємося, на роботу збираємося… Що, не дуже хочеться на роботу?.. Ну от і героїня нашого сьогоднішнього анекдоту теж не проти, скажімо так, розвіятися трохи:

Розмовляють одеситки:

– А мені мій каже: «Відійди, Сарочка, від плити! Твоє місце на Мальдівах!»

– А «твій» це хто?

– Внутрішній голос!

Хочете більше анекдотів? Такі вам сюди: