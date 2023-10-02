Анекдот дня: Сарочка хоче на Мальдіви

З доброго ранку понеділка, одесити! Сподіваємося, вихідні пройшли непогано, а якщо щось і не залагодилося, то наступного разу все неодмінно складеться як треба. Принаймні цього всім бажає «Одеське життя».
Отже, прокидаємося, на роботу збираємося… Що, не дуже хочеться на роботу?.. Ну от і героїня нашого сьогоднішнього анекдоту теж не проти, скажімо так, розвіятися трохи:
Розмовляють одеситки:
– А мені мій каже: «Відійди, Сарочка, від плити! Твоє місце на Мальдівах!»
– А «твій» це хто?
– Внутрішній голос!
Хочете більше анекдотів? Такі вам сюди:
- Сара зустріла коханку чоловіка;
- Яким спортом займається чоловік Сарочки?
- Скільки щастя привалило Монi?
- Фіма обіцяє Розі золоті гори;
- Сара скаржиться чоловікові, що погладшала.