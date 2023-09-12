Анекдот дня: як гаджети допомагають налагодити спілкування у сім’ї

Доброго ранку, одесити!
Осінь вступає у свої права і вранці стає прохолодніше. А щоб наших читачів не здолала осіння нудьга, ловіть ранкову порцію позитиву.
Фіра з Монею лежать на дивані.
Раптом Фіра чує, що на її телефон, який вона залишила на кухні, прийшла есемеска.
Вона встає та йде перевіряти.
Бачить повідомлення від Моні:
“Якщо ти таки встала, принеси, будь ласка, пиво!”
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