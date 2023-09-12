Анекдот дня: як гаджети допомагають налагодити спілкування у сім’ї

Анекдот дня: коротко про сімейне життя Софочки та Моні Привіт, безжурні одесити! Добре відпочили перед майбутнім трудовим тижнем? Як це – вставати небажання та настрою немає?.. Ну вже щось, а ранкову порцію позитиву ми вам забезпечимо! І побажаємо миру та ладу у ваших сім’ях, і щоб близькі вам тільки радували та ніколи не засмучували. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: коли дружина знає тонкощі риболовлі Доброго ранку, одесити. Вихідні на старті З’явився час відпочити від роботи, від першого шкільного тижня та відправитися відпочивати. Або на риболовлю. Може вам пощастить як нашому героєві й на вечерю у вас буде форель. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ