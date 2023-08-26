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Анекдот дня: що треба для щастя в подружньому житті?

Анекдот дня: що треба для щастя в подружньому житті?

Доброго ранку, Одеса. Сподіваємось, вечір п’ятниці не позначився погано на вашому здоров’ї. А навіть якщо й так, наш суботній ранковий анекдот позбавить вас від головного болю не гірше за ліки.

До психолога прийшло одеське подружжя, які прожили в шлюбі вже 15 років. На запитання психолога, в чому їх проблема, дружина почала гнівну тираду про все, що її не влаштовувало за всі ці роки.

Вона говорила вже півгодини, не замовкаючи ні на хвилину. Нарешті, психолог встає, підходить до жінки, обіймає її і пристрасно цілує.

Коли поцілунок закінчився, жінка залишилася сидіти, мовчки завмерши в оціпенінні.

Психолог повернувся до чоловіка і сказав:

– Вашій дружині потрібно таке робити хоча б три рази на тиждень. Впораєтеся?

Чоловік задумався, а потім відповів:

– Ну, я можу привозити її сюди по понеділках та середах, але в п’ятницю я граю на Соборці в шахи з друзями!

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