Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: лайфхак от Софы как просить новые сапоги у мужа

Анекдот дня: лайфхак от Софы как просить новые сапоги у мужа

Доброго пятничного утра, одесситы! На носу выходные и настроение растет в геометрической прогрессии. А «Одесская жизнь» по традиции делится с вами утренней дозой позитива. 

Интеллигентная одесская семья. Вечер. 

Жена третий час играет на скрипке.

Муж, отрываясь от журнала:

— Ну, Софочка, перестань! Купим мы тебе эти итальянские сапоги.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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