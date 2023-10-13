Анекдот дня: лайфхак от Софы как просить новые сапоги у мужа

Доброго пятничного утра, одесситы! На носу выходные и настроение растет в геометрической прогрессии. А «Одесская жизнь» по традиции делится с вами утренней дозой позитива.
Интеллигентная одесская семья. Вечер.
Жена третий час играет на скрипке.
Муж, отрываясь от журнала:
— Ну, Софочка, перестань! Купим мы тебе эти итальянские сапоги.
Еще анекдоты:
- Анекдот дня: что нужно для счастья в супружеской жизни?
- Анекдот дня: чем хороша жена-цыганка?
- Анекдот дня: как гаджеты помогают наладить общение в семье
- Анекдот дня: коротко о семейной жизни Софочки и Мони