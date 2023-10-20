Анекдот дня: чому погладшала Циля Марківна?

Доброго ранку, одесити! А ось уже й п’ятниця. Сподіваємося, що весь ваш тиждень був плідним і насиченим. А щоб і в п’ятницю не підкачати, для заряду позитивом ми ділимося з вами традиційним ранковим анекдотом.
Циля Марківна на прийомі у дієтолога:
– Лікар, з того часу як я розлучилася з чоловіком, я дуже погладшала. Що мені робити?
– Цилю Марківно, припиніть святкувати розлучення!
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