Новини Одеси та Одеської області

Анекдот про таємницю Рабіновича

Анекдот про таємницю Рабіновича

З останнім днем року, що минає, одесити! Передноворічний настрій, м’яко кажучи, не надто. Наші сусіди продовжують терор, сіючи жах та паніку. “Одеське життя” взяло на себе сміливість трохи розбавити сірі думки традиційним ранковим анекдотом.

— Як на вашу думку, Рабиновичу можна довірити таємницю?

— Цілком. Чотири роки тому йому підвищили зарплату, а його дружина й досі не знає про це.

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Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

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