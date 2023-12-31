Анекдот про таємницю Рабіновича

З останнім днем року, що минає, одесити! Передноворічний настрій, м’яко кажучи, не надто. Наші сусіди продовжують терор, сіючи жах та паніку. “Одеське життя” взяло на себе сміливість трохи розбавити сірі думки традиційним ранковим анекдотом.
— Як на вашу думку, Рабиновичу можна довірити таємницю?
— Цілком. Чотири роки тому йому підвищили зарплату, а його дружина й досі не знає про це.
Ще анекдоти:
- Чоловік купив Сарочці кухонний комбайн;
- Від Рабиновича втекла дружина;
- Що одесити роблять у незрозумілій ситуації?
- Абрам, Сара, ресторан…