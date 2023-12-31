Анекдот про таємницю Рабіновича

Анекдот дня: що подарувала Циля Моне на Новий рік Ну що, дочекалися, одесити? Ось він – 2024-й, своєю персоною до нас завітав! І сподіватимемося, що всі наші мрії і побажання цього року точно збудуться. І незважаючи на всі ворожі підступи, давайте не будемо сумувати і втрачати бадьорість духу. І тоді вже точно нас не здолатиме. І тому й у новому році ми продовжуємо стару добру традицію – розпочинати день із одеського анекдоту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: про материнську турботу Усіх з добрим ранком! Настав час прокидатися, підбадьоритися і братися за роботу з думкою, що вже нарешті п’ятниця, а попереду Новий рік. «Одеське життя» бажає миру та благополуччя у ваших сім’ях та пропонує порцію ранкового позитиву: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: в яку прикмету вірить Мойша Доброго ранку, одесити! Усі вірять у ті чи інші прикмети. Наприклад, як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Тому продовжуємо готуватися до свят – залишилося якихось три дні. А в які прикмети вірите Ви? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як треба торгувати на Привозі Доброго ранку, одесити! Головне на Новий рік – це, звичайно, накрити стіл. Ось тільки дотримуватись традиції стає все складніше, адже ціни не стоять на місці. Особливо це відчувається перед святами. Але в Одесі можуть продати будь-який товар. Про це наш традиційний ранковий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ