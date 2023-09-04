Анекдот дня: какой подарок хочет Изя на День рождения?

Всім привіт і з початком нового робочого тижня! Пропонуємо до вашої уваги кумедний одеський анекдот, щоб понеділок почався на позитивній ноті і не виявився надто важким.

А всім, у кого сьогодні день народження, наші щирі вітання! І крім того, про що мріємо зараз ми всі, побажаємо ми вам, щоб ваші рідні та близькі люди завжди вас розуміли та дарували саме те, що потрібно.

І давайте дізнаємося, про який подарунок на свій День народження мріє Ізя:

– Ізя, який би ти хотів подарунок на День народження?

– Не знаю…

– Ну, а що тобі подобається?

– Сусідка з четвертого поверху.

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