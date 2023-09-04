Анекдот дня: какой подарок хочет Изя на День рождения?

Всім привіт і з початком нового робочого тижня! Пропонуємо до вашої уваги кумедний одеський анекдот, щоб понеділок почався на позитивній ноті і не виявився надто важким.
А всім, у кого сьогодні день народження, наші щирі вітання! І крім того, про що мріємо зараз ми всі, побажаємо ми вам, щоб ваші рідні та близькі люди завжди вас розуміли та дарували саме те, що потрібно.
І давайте дізнаємося, про який подарунок на свій День народження мріє Ізя:
– Ізя, який би ти хотів подарунок на День народження?
– Не знаю…
– Ну, а що тобі подобається?
– Сусідка з четвертого поверху.
Не менш цікаві анекдоти тут:
- Чому такий щасливий Боря?
- Чому Ізі не можна багато морозива;
- Як відзначають дні народження Сарочка та Моня;
- Як скромний Ізя подарунки отримував;
- Що побажав Циперович другові Кліпперману на день народження?