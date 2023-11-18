Анекдот дня: що роблять з дітьми у садочку

Анекдот дня про песиміста Сьому Доброго ранку, одесити! Останній місяць осені у самому розпалі – когось уже накрила осіння хандра, а хтось дочекався улюбленої пори року. А “Одеське життя” пропонує ранковий анекдот, щоб викликати посмішки на обличчях наших читачів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому Софа ховає столове срібло? Доброго ранку, одесити! Тільки середина трудового тижня, погода стала по-справжньому осінньою, опалення у квартири ще не всім дійшло… Тому “Одеське життя” стоїть на сторожі вашого гарного настрою і дарує порцію традиційного ранкового позитиву. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про бізнес Рабиновича Доброго ранку, одесити! Робочий тиждень набирає обертів, всі на піку активності. А щоб бути на піку бадьорості – підкріплюємося філіжанкою кави. А “Одеське життя” подарує порцію ранкового позитиву. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ