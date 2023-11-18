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Анекдот дня: що роблять з дітьми у садочку

Анекдот дня: що роблять з дітьми у садочку

Доброго ранку, Одесо! Ехх.. Треба було такому статися – вихідний, коли можна погуляти, розвіятися, помилуватися на фонтани, доки їх не закрили на зиму… А тут штормовий вітер, дощ обіцяють. Ну, якщо вже випало сьогодні сидіти вдома, підійматимемо настрій порцією позитиву від “Одеського життя”.

– Ізя, а у вас у садочку вже топлять?

– Ні, тату, поки тільки в куток ставлять!

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Редакція ПРОФІЛЬ

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