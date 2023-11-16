Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня про Розу, Сару та сукню

Анекдот дня про Розу, Сару та сукню

Доброго ранку, одесити! Бажаємо сьогодні нашим читачам гарного настрою, заряду бадьорості та позитивного настрою на робочий день. “Одеське життя” пропонує традиційний ранковий анекдот:

Одеса. Парк. Зустріч двох приятельок:

– Роза, чи подобається тобі моя нова сукня?

– Вибач, Сара, я поспішаю. Мені зараз не до скандалів!

костюм

костюм

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