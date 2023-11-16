Анекдот дня про Розу, Сару та сукню

Доброго ранку, одесити! Бажаємо сьогодні нашим читачам гарного настрою, заряду бадьорості та позитивного настрою на робочий день. “Одеське життя” пропонує традиційний ранковий анекдот:
Одеса. Парк. Зустріч двох приятельок:
– Роза, чи подобається тобі моя нова сукня?
– Вибач, Сара, я поспішаю. Мені зараз не до скандалів!
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