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Анекдот дня: найдорожчий подарунок, який зробив дядько Ізя

Анекдот дня: найдорожчий подарунок, який зробив дядько Ізя

Ранок добрий, одесити і всі, хто приєднався до таких! Вихідні провели вдало? До нових трудових звершень готові? Ну, а якщо не зовсім, то нехай вас підбадьорить чашка міцної ароматної кави та наш традиційний одеський анекдот.

І сьогодні ми дізнаємося, як дороги іноді бувають нашим близьким зроблені нами нехай і не дуже дорогі подарунки:

– Дядю Ізя, – каже Сьомочка, – дякую за ту трубу, що ви мені подарували! Такий дорогий подарунок!

– Так, дурниця! Що там дорогого? Усього 10 гривень…

– Але зате мама та тато щовечора дають мені 100 гривень, щоб я не дудів!

Тато під ялинкою вночі кладе дитячий новорічний подарунок

Синок застав тата зненацька

Тато сидить поруч з ялинкою

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Карикатури Євгена Крана

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