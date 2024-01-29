Анекдот дня: найдорожчий подарунок, який зробив дядько Ізя

І сьогодні ми дізнаємося, як дороги іноді бувають нашим близьким зроблені нами нехай і не дуже дорогі подарунки:

– Дядю Ізя, – каже Сьомочка, – дякую за ту трубу, що ви мені подарували! Такий дорогий подарунок!

– Так, дурниця! Що там дорогого? Усього 10 гривень…

– Але зате мама та тато щовечора дають мені 100 гривень, щоб я не дудів!

Ще більше анекдотів є у нас:

Карикатури Євгена Крана