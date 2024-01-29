Анекдот дня: найдорожчий подарунок, який зробив дядько Ізя

Ранок добрий, одесити і всі, хто приєднався до таких! Вихідні провели вдало? До нових трудових звершень готові? Ну, а якщо не зовсім, то нехай вас підбадьорить чашка міцної ароматної кави та наш традиційний одеський анекдот.
І сьогодні ми дізнаємося, як дороги іноді бувають нашим близьким зроблені нами нехай і не дуже дорогі подарунки:
– Дядю Ізя, – каже Сьомочка, – дякую за ту трубу, що ви мені подарували! Такий дорогий подарунок!
– Так, дурниця! Що там дорогого? Усього 10 гривень…
– Але зате мама та тато щовечора дають мені 100 гривень, щоб я не дудів!
Ще більше анекдотів є у нас:
- Чому мама Ізі не хотіла купувати собаку;
- Изенька і новорічні подарунки;
- Розумний сусід і барабан;
- День народження Льовочки;
- Дивний бізнес Рабіновича.
Карикатури Євгена Крана