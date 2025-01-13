табличка в крепости
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщили в Общественной организации «Деколонизация. Украина» со  ссылкой на документ исполнительного комитета Белгород-Днестровского горсовета.

В документе указано, что на территории крепости демонтированы:

  • две таблички с надписью “башня Пушкина”;
  • русскоязычные вывески: «Античный город Тира», „Город мастеров“, „Аккерманский двор“, „Старый город“;
  • а также надписи на русском языке: «Касса», «Администрация», «Аккерманские сувениры».

Отметим, “Башня Пушкина” получила такое название в честь визита российского поэта в фортификационное сооружение в 1821 году.

По теме: В Одессе деколонизировали Привоз

Ранее в Белгороде-Днестровском демонтировали табличку в честь русского поэта А. С. Пушкина, установленную на доме по улице Византийская.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал городские власти Одессы демонтировать таблички и рекламу, нарушающие языковой закон, а граждан – сообщать о нарушениях.

 

 

 

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