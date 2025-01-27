За інформацією правоохоронців, близько 9.00 патрульні помітили чоловіка, який курив цигарки на зупинці громадського транспорту. Під час перевірки його документів інспектори встановили, що 40-річного чоловіка розшукують за порушення правил військового обліку за ст. 210. Тож йому повідомили про необхідність проїхати до РТЦК та СП для проведення подальших процесуальних дій. Але чоловік відмовився і почав тікати.



Патрульні розповіли, що чоловік забіг до салону рейсового автобуса, а водій намагався фізично перешкоджати в його затриманні.

«Скориставшись конфліктом, чоловік утік. Для врегулювання ситуації ми викликали додаткові екіпажі. За опір і перешкоджання затримали водія автобуса та доставили до відділу поліції», – розповіли в патрульній поліції.

Також поліцейські оприлюднили відео з боді-камери.

За опір працівникові правоохоронного органу слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 КК України.

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