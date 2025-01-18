1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

По их прогнозу, на Солнце будут происходить возмущения, которые не будут влиять на состояние метеозависимых людей.

По данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в субботу, 18 января, сила магнитной бури будет в пределах 4 баллов.

Читайте также: «Страшный глютен»: медицинская необходимость или модный тренд?

Магнитная буря – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.

Какое влияние оказывают магнитные бури

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы, для различения магнитных бурь. Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия.

Во время магнитных бурь, которые достигают К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Обычно в качестве методов самопомощи медики рекомендуют соблюдение режима дня, своевременный отход ко сну, выделение времени на отдых, прогулки и легкую физическую активность. Если эти способы не помогают, следует обратиться за консультацией к врачу.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме