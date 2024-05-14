В Одесі в ДТП потрапив автозак поліцейських: багато постраждалих

На Миколаївській дорозі в Одесі не розминулися вантажівка та автомобіль поліцейських, який перевозив затриманих. Внаслідок аварії постраждало шестеро людей. Розпочато службове розслідування.
Аварія сталася у понеділок, 13 травня. Про це повідомили у поліції Одеської області.
Попередньо встановлено, що зіткнення сталося, коли водій вантажівки почав розвертатися перед службовим автомобілем поліцейських, який рухався ззаду у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП постраждали четверо співробітників поліції та двоє затриманих, які перебували в автозаку, – вони отримали тілесні ушкодження. Всім надається медична допомога.
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Повні обставини встановлює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП слідчого управління ГУНП в Одеській області.
Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Керівництво ГУНП на Одещині ініціювало проведення службового розслідування за фактом можливого порушення співробітниками поліції правил дорожнього руху.