В Одесі в ДТП потрапив автозак поліцейських: багато постраждалих

Мама воїна, одягнута в чорне: як знайти сили жити і боротися? (відео) Вже дев’ять місяців кожної суботи на площі біля мерії Одеси зустрічаються ті, кому не байдужа доля захисників України. Це рідні воїнів, які виходять на поодинокий мирний пікет «Кава на Думській». До Дня матері «Одеське життя» поспілкувалося з тими, хто з перших днів регулярно приходить на Думську площу – із матерями Героїв на щиті, аби дізнатися, чому вони це роблять? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі урочисто та з оркестром перейменували вулицю Катерининську (відео) В Одесі змінили імперську назву вулиці, яка раніше називалася на честь Катерини II – відтепер вона і однойменна площа носять назву Європейська. Урочиста церемонія перейменування відбулася у день Європи на колишній Катерининській площі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ