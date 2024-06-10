ДТП в Фонтанке произошло во время полицейской погони: что известно о пострадавших

ДТП в Фонтанке произошло во время полицейской погони: что известно о пострадавших

В результате жесткого воскресного ДТП возле торгового центра «Ривьера» в селе Фонтанка под Одессой, где автомобиль BMW на полной скорости сбил людей на пешеходном переходе, пострадали три женщины и водитель.

Подробности ДТП сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что в воскресенье, 9 июня, 34-летний водитель легковушки BMW, убегая от патрульных, на перекрестке столкнулся с автомобилем Ford, после чего сбил трех женщин, которые в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.

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В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы и водитель BMW с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Жизни пострадавших ничего не угрожает. После осмотра врачей две женщины от госпитализации отказались.

Водитель Ford не пострадал, отметили в полиции.

дтп в Фонтанке

Водителя «BMW» проверят на состояние опьянения, По словам полицейских, от него исходил запах алкоголя.

дтп в Фонтанке

Как установили следователи, мужчина не имел права управлять автомобилем соответствующей категории, за что уже привлекался к ответственности по ч. 2 ст. 126 КУоАП. Кроме того, ранее он также привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством и кражу.

После установления всех обстоятельств происшествия ей будет дана правовая квалификация.

А еще в воскресенье, 9 июня, на улице Ангарской возле «Двух столбов» водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 14-летнюю девочку, когда она переходила дорогу. Пострадавшую госпитализировали, предварительно, с разрывом селезенки и переломом челюсти.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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