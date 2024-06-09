У «Рів’єри» BMW зніс натовп людей на «зебрі»: що відомо (відео, фото)

У «Рів’єри» BMW зніс натовп людей на «зебрі»: що відомо (відео, фото)

Сьогодні вдень, у неділю, 9 червня, у селі Фонтанка під Одесою, біля торгового центру «Рів’єра», сталася жорстка ДТП: водій на повній швидкості збив людей на пішохідному переході. Є постраждалі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За інформацією очевидців події, автомобіль BMW влетів, на щастя, не в зупинку (як повідомлялося спочатку), а в приміщення для контейнерів для сміття.

Судячи з оприлюдненого відео моменту ДТП, людей практично врятував «бусик», який перетнув шлях легковику. Зачепивши його, машина змінила траєкторію і зменшила швидкість, незважаючи на те, що все одно влетіла в натовп перехожих.

Також повідомляється, що водій BMW був п’яний і за ним була гонитва.

ДТП у Рів'єри, авто

ДТП у Рив'єри, перехід

За неофіційною інформацією, жертв немає, але є 6 постраждалих, зокрема й сам водій. Усіх постраждалих госпіталізували.

Офіційна інформація про подію поки не надходила.

ДТП у Рив'єри, наслідки

П'яне ДТП у Рів'єри

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що сьогодні вранці на вулиці Ангарській біля «Двох стовпів» водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона перетинала дорогу. Постраждалу госпіталізували, попередньо, з розривом селезінки та переломом щелепи.

Ще на тему: В Одесі в ДТП потрапив автозак поліцейських: багато постраждалих.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk