У «Рів’єри» BMW зніс натовп людей на «зебрі»: що відомо (відео, фото)

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За інформацією очевидців події, автомобіль BMW влетів, на щастя, не в зупинку (як повідомлялося спочатку), а в приміщення для контейнерів для сміття.

Судячи з оприлюдненого відео моменту ДТП, людей практично врятував «бусик», який перетнув шлях легковику. Зачепивши його, машина змінила траєкторію і зменшила швидкість, незважаючи на те, що все одно влетіла в натовп перехожих.

Також повідомляється, що водій BMW був п’яний і за ним була гонитва.

За неофіційною інформацією, жертв немає, але є 6 постраждалих, зокрема й сам водій. Усіх постраждалих госпіталізували.

Офіційна інформація про подію поки не надходила.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що сьогодні вранці на вулиці Ангарській біля «Двох стовпів» водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона перетинала дорогу. Постраждалу госпіталізували, попередньо, з розривом селезінки та переломом щелепи.

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