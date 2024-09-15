Чи вщухне магнітна буря в неділю 15 вересня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозує на сьогоднішню неділю, 15 вересня 2024 року, помірну космічну погоду. Тобто магнітна буря, що вирувала напередодні, поступово піде на спад.
Раніше в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України попереджали про підвищену геомагнітну активність та «періоди штормової космічної погоди» на сьогоднішній день.
За попередніми прогнозами, сильна магнітна буря можлива наприкінці місяця – орієнтовно вона накриє Землю в період із 25 по 28 вересня.
Нагадаємо, магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск і роботу різноманітних електронних приладів, а ще спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті – спричинити головні болі, втому та занепад сил.
Що таке магнітна буря
Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля, які можуть тривати від кількох годин за кілька днів. Вони викликані збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку та організм людини, зокрема спричинити погіршення самопочуття.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами, такими як:
- головний біль;
- підвищена втома або слабкість;
- підвищена тривожність;
- проблеми зі сном – безсоння або поганий сон;
- зниження концентрації;
- підвищення артеріального тиску у людей із серцево-судинними захворюваннями.
Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.
Як зменшити вплив магнітної бурі
Щоб зменшити вплив магнітної бурі на організм, можна дотримуватися кількох простих порад:
- старайтеся добре висипатися, щоб організм міг краще адаптуватися до змін у магнітному полі;
- вживайте більше свіжих овочів, фруктів та продуктів, багатих на магній (горіхи, бобові, зелень), що допомагає стабілізувати нервову систему;
- пийте достатньо води, щоб підтримувати водно-сольовий баланс – це допоможе уникнути головного болю та втоми;
- робіть зарядку – легкі вправи на свіжому повітрі допоможуть покращити кровообіг та зменшити напругу;
- мінімізуйте стрес, знаходите час на відпочинок;
- обмежте вживання кофеїну та алкоголю – вони можуть посилити почуття тривоги або впливати на артеріальний тиск;
- старайтеся не займатися тяжкою фізичною роботою і не приймайте важливих рішень під час магнітної бурі, щоб уникнути додаткового стресу.