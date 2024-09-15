Чи вщухне магнітна буря в неділю 15 вересня

Раніше в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України попереджали про підвищену геомагнітну активність та «періоди штормової космічної погоди» на сьогоднішній день.

За попередніми прогнозами, сильна магнітна буря можлива наприкінці місяця – орієнтовно вона накриє Землю в період із 25 по 28 вересня.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск і роботу різноманітних електронних приладів, а ще спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті – спричинити головні болі, втому та занепад сил.

Що таке магнітна буря

Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля, які можуть тривати від кількох годин за кілька днів. Вони викликані збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку та організм людини, зокрема спричинити погіршення самопочуття.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами, такими як:

головний біль;

підвищена втома або слабкість;

підвищена тривожність;

проблеми зі сном – безсоння або поганий сон;

зниження концентрації;

підвищення артеріального тиску у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.

Як зменшити вплив магнітної бурі

Щоб зменшити вплив магнітної бурі на організм, можна дотримуватися кількох простих порад: