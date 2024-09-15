Важливі, кумедні та дивні свята 15 вересня: що відбувалося цього дня в історії

День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту

15 вересня в Україні відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України. Це свято створене для вшанування військових, які спеціалізуються на захисті від радіаційних, хімічних та біологічних загроз. Війська РХБЗ виконують важливі завдання з підтримки військ під час операцій, а також захисту населення від наслідків застосування зброї масового ураження або аварій на атомних та хімічних об’єктах. Вони займаються збором, аналізом та видачею даних про ХБР обстановку, веденням ХБР розвідки, дозиметричним та хімічним контролем, деконтамінацією та посиленням захисту об’єктів.

День працівників лісу

Також 15 вересня в Україні святкують День працівників лісу, який припадає на третю неділю вересня. Це професійне свято було встановлено Указом Президента України від 28 серпня 1993 року. Воно вшановує працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Цей день підкреслює важливість лісів для економіки та екології країни. Лісове господарство відіграє ключову роль у збереженні природних ресурсів, захисті довкілля та забезпеченні сталого розвитку. Працівники цієї галузі займаються доглядом за лісами, їх відновленням, захистом від пожеж та шкідників, а також раціональним використанням лісових ресурсів.

Міжнародний день демократії

15 вересня також відзначають Міжнародний день демократії. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН у 2007 році з метою пропагування та дотримання принципів демократії. Цей день покликаний привернути увагу до важливості демократії як універсальної цінності, яка забезпечує свободу думки, рівноправність та дотримання прав людини. Демократія є основою для прозорих виборів, де кожен громадянин має право на волевиявлення.

Всенародний день батька

15 вересня святкують Всенародний день батька, який припадає на третю неділю вересня. Це свято було започатковане низкою українських громадських організацій для підкреслення важливості ролі батька в сім’ї та суспільстві. Цей день є нагодою для того, щоб привернути батьків до більш активної ролі у вихованні дітей, забезпеченні їхнього благополуччя та підтримці сімейних цінностей.

Всесвітній день боротьби з лімфомами

Також 15 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з лімфомами, започаткований у 2004 році міжнародною організацією – Коаліцією лімфоми, яка об’єднує пацієнтів з 41 країни. Метою цього дня є привернення уваги до проблеми лімфом, інформування суспільства про цю хворобу, її симптоми та методи лікування. Лімфоми – це група з понад 30 різних злоякісних утворень, які вражають лімфатичну систему, включаючи лімфовузли, селезінку, вилочкову залозу та кістковий мозок. Вони поділяються на два основних типи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми. Раннє виявлення та своєчасне лікування значно підвищують шанси на одужання.

Всесвітній день афро

15 вересня також святкують Всесвітній день афро, започаткований у 2017 році активісткою Мішель де Леон з метою підкреслити та відзначити натуральні зачіски чорношкірої спільноти та людей змішаної раси. Цей день спрямований на боротьбу з дискримінацією щодо афро-волосся та підвищення обізнаності про його культурне значення. Всесвітній день афро підтримується Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини і включає різноманітні заходи в школах, навчальних закладах та громадах.

Міжнародний день крапки

15 вересня також відзначають Міжнародний день крапки, започаткований у 2009 році на основі книги “Крапка” англійського письменника та художника Пітера Г. Рейнольдса. Книга розповідає історію дівчинки на ім’я Вашті, яка, вважаючи, що не вміє малювати, просто ставила крапки на папері. Її вчителька підтримала її, і це допомогло Вашті розкрити свій творчий потенціал. Ця історія стала символом віри у власні сили та важливості підтримки у розвитку талантів.

День народження Грінпіс

15 вересня також відзначають День народження Грінпіс. Ця дата пов’язана з подією 1971 року, коли група активістів вирушила з Ванкувера на судні, щоб протестувати проти ядерних випробувань біля острова Амчитка на Алясці. Ця акція стала початком створення організації, яка згодом отримала назву Greenpeace. Грінпіс є незалежною екологічною організацією, яка використовує ненасильницькі методи для привернення уваги до екологічних проблем та захисту довкілля. Організація фінансується виключно за рахунок внесків та пожертвувань від прихильників і принципово не приймає фінансову допомогу від урядів або корпорацій.

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 вересня

533 рік — армія Східної Римської імперії входить до Карфагену.

1697 рік — Август II стає Королем Речі Посполитої.

1821 рік — іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголошують свою незалежність.

1874 рік — у Берні відкривається міжнародний поштовий конгрес, на якому підписують договір про створення Всесвітнього поштового союзу.

1893 рік — у Джерсі-Сіті (США) починає виходити газета “Свобода” — перше україномовне видання в США.

1916 рік — уперше в історії під час бойових дій застосовують танки.

1941 рік — у Берліні ув’язнюють Степана Бандеру та Ярослава Стецька.

1944 рік — у Києві відкривають оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

1971 рік — у Ванкувері створюють екологічну організацію “Грінпіс”.

1991 рік — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України.

1994 рік — Україна приєднується до Конвенції “Про “відмивання”, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом”.

1995 рік — Верховна Рада України скасовує ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.

2000 рік — у Сіднеї відбувається церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор.

Хто народився 15 вересня

15 вересня народилися такі відомі особистості: