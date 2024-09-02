Які церковні свята відзначають 2 вересня і чому сьогодні заборонений яскравий одяг

З 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого календаря.

Церковні свята за новим стилем

День пам’яті мученика Маманта

2 вересня за новим церковним календарем, що відповідає 15 вересня за старим, відзначається день пам’яті мученика Маманта та преподобних Антонія і Феодосія Печерських, засновників Києво-Печерського монастиря.

Мамант народився близько 259 року в родині християн Феодота і Руфіни. Через їхню віру батьків кинули до в’язниці, де вони невдовзі померли. Маленького Маманта взяла під опіку благочестива вдова, яка виховала його у християнських традиціях.

З юних років Мамант почав проповідувати християнство та навернув до віри багатьох своїх однолітків. Через це його схопили і привели на суд. Однак, через його знатне походження, катування не було. Імператор Авреліан, який тоді правив, намагався переконати юнака відмовитися від віри, але безуспішно. У результаті, імператор дозволив катувати Маманта, але в його долю втрутився ангел, який наказав йому сховатися на високій горі в пустелі біля Кесарії. Там Мамант побудував церкву і продовжив своє життя. За переказами, він мав дар від Бога: пустельні звірі приходили до нього і слухали Євангеліє. Харчувався Мамант молоком диких кіз, а сир роздавав бідним. Згодом імператорські воїни знову знайшли його, піддали тортурам, і зрештою святий мученик Мамант помер.

День пам’яті преподобних Антонія і Феодосія Печерських

2 вересня за новим стилем відзначається день пам’яті преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Ще за життя ці святі були шанованими людьми, до їхньої мудрості прислухалися навіть правителі.

Преподобний Антоній Печерський, засновник Києво-Печерської лаври, народився на початку XI століття в місті Любечі біля Чернігова. Після хрещення він отримав ім’я Антипа. У юності Антоній вирушив на святу гору Афон, де прийняв постриг у монастирі і кілька років прожив у печері поблизу обителі. За наказом ігумена він повернувся до рідного краю, щоб привезти туди афонські традиції чернецтва. У той час, в Києві вже існувало кілька грецьких монастирів, але Антоній обрав для себе життя самітника в печері біля села Берестова. Його аскетичне життя привертало увагу багатьох людей, і з часом до нього почали приходити за порадою і благословенням. Першим його послідовником став ієрей Никон, а другим — преподобний Феодосій з Василева (нині Васильків) під Києвом.

Коли кількість ченців збільшилася, Антоній вирушив в іншу печеру, а керівництво монастирем передав Феодосію, який ввів у монастирі статут Константинопольського Студійського монастиря. Згідно з ним, ченці вели спільне життя, починаючи кожну справу з молитви. Сам Феодосій був прикладом у всьому: носив воду, рубав дрова, пік хліб. Він також був дуже милосердним — в монастирі він облаштував притулок для бідних і хворих, виділяючи на їхнє утримання десятину від монастирських доходів. Крім того, щосуботи він відправляв хліб ув’язненим. Феодосій також відомий своїми творами: два повчання до народу, десять до ченців, два послання до великого князя Ізяслава та дві молитви.

Кількість ченців постійно зростала, і згодом було збудовано наземний монастир та Успенський собор. Києво-Печерський монастир, заснований Антонієм і Феодосієм, став зразком для інших монастирів. З його стін вийшли відомі архіпастирі, проповідники віри та письменники.

Церковне свято 2 вересня за старим стилем

Раніше видання “Одеське Життя” розповідало про церковне свято, яке відзначається цього дня за старим календарним стилем – день пам’яті пророка Самуїла.

Народне свято 2 вересня

У народному календарі 2 вересня відоме як свято Мамонтія Вівчарника, що отримало назву через те, що святий доглядав за дикими козами і вівцями.

Що не можна робити 2 вересня

2 вересня, як і в інші дні, Церква не схвалює лайки, лихослів’я, злість, плітки, осуд, заздрощі, жадібність, помсту та відчай. Гріхом вважається відмова в милостині.

Народні вірування радять цього дня не розпочинати нових справ, щоб уникнути невдач. Також не слід носити яскравий одяг — вважається, що це може привернути погляд недоброзичливців.

Що можна робити 2 вересня

Цього дня моляться преподобним Антонію і Феодосію Печерським, просячи миру, благополуччя, зцілення від хвороб та захисту від бід. Святого Мамонта вважають покровителем овець і кіз, у нього просять захисту від диких звірів.

Традиційно в цей день прибирають у сараях, хлівах, вівчарнях, а також копають пізню картоплю. Цей день також вважається сприятливим для весілля.

2 вересня – іменини сьогодні

Іменини цього дня святкують за новим стилем Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Пилип.

За старим стилем іменини відзначають Віктор, Максим, Тимофій, Володимир, Іван, Федір.