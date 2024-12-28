До нацпарку «Тузловські лимани» прилетіли на зимівлю червонокнижні птахи

Про це повідомив начальник наукового відділу доктор біологічних наук Іван Русєв.

За словами вченого, раніше кількість гусей досягала кількох сотень тисяч, а зараз налічується близько тисячі цих птахів.

«Історично в зимовий період на узбережжі Чорного моря зимували дикі гуси, які прилітають до нас з далекої Тундри -за 6-7 тис км від нас. І у 90-х роках в наших краях їх зимувало декілька сотен тисяч. В цьому році активний осінній проліт гусей відмічався в Українському Причорномор’і 11-13 листопада, коли пролетіло за нашими оцінками більше 100 тис гусей серед яких були і дужє рідкісні чорвоноволі казарки. Але вони, затримавшись на декілька днів, майже всі пролетіли наш регіон далі-до Румунії та Болгарії. Потім ще була одна хвиля міграції. Але їх було вже не така кількість», – написав він у Facebook.

За словами Івана Русєва, зараз невелика кількість гусей – до 1000 птахів – тримається у зоні Нижньодністровського нацпарку, серед них кілька червоноволих козарок.

Серед зазначених 20 тисяч різних птахів, що зимують на Одещині, можна нарахувати лише кілька десятків козарок. Найчастіше їх можна побачити на лиманах Алібей, Хаджідер, Солоний та Джантшейський.

«Гуси дуже чутливі птахи до різних шумів. І якщо пролітають «шахеди» чи інші БпЛА, у тому числі і БпЛА ЗСУ для спостереження за узбережжям, то гуси чутливо реагують на це і змінюють місця дислокації. Це впливає в цілому на їхній фізіологічний стан, а в майбутньому і на продуктивність популяції», – наголосив Іван Русєв.

Нагадаємо, влітку цього року екологічна спільнота України звернулася до Міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслана Стрільця із закликом зберегти на посаді керівника Національного природного парку «Тузловські лимани» Ірину Вихристюк.