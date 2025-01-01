Придністров’я залишилося без газу і тепла

Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

У середу, 1 січня, підприємство «Тирастеплоенерго» повідомило, що у зв’язку із зупинкою постачань газу припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки та бюджетні організації. Крім лікарень і соціальних установ.

У багатоквартирних будинках газ залишається доступним тільки для готування їжі.

Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Місцевих жителів закликали обов’язково закрити газові крани та не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

Причиною відключення називають припинення транзиту російського газу через територію України. Як відомо, Придністров’я отримувало російський газ через Україну, але цей маршрут постачань було закрито 1 січня у зв’язку із закінченням терміну дії транзитної угоди.

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Криза зачепила і Молдову

28 грудня російський «Газпром» офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить постачання газу в Молдову у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов’язань».

Також від російського газу залежить електропостачання Молдови, оскільки основним виробником електроенергії є Молдавська ГРЕС у Придністров’ї. Станція використовувала російський газ, але забезпечена запасами вугілля і мазуту.

Раніше влада Молдови запровадила режим надзвичайного стану й заощаджує енергоресурси до врегулювання ситуації.

Як зазначили в Міненерго Молдови, технічно можливо організувати постачання газу з Європи, але «найбільша проблема полягає в забезпеченні оплати за газ у Придністровському регіоні, оскільки населення там звикло до дуже низьких тарифів, які навіть близько не покривають реальної вартості газу».

Наразі Кишинів створив газові резерви на кілька місяців і сподівається на підтримку Румунії в разі дефіциту електроенергії.

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