В Одесі планують ввести програму енергоефективності житла

Муніципальна програма з енергоефективності, яку планують реалізувати в Одесі, спрямована на скорочення енергоспоживання у житлових будинках. Як повідомив Геннадій Труханов, мешканці міста зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу у розмірі 30% від вартості робіт.

Фінансова підтримка охоплює такі заходи, як утеплення будинків та встановлення сонячних електростанцій. Це дозволить не лише знизити витрати на оплату комунальних послуг, а й сприятиме збереженню енергії у масштабах міста.

Очікується, що програма стимулюватиме одеситів до енергоефективних рішень у своїх будинках. Фінансування здійснюватиметься з міського бюджету, що стало можливим завдяки прийнятому на сесії рішенню.

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