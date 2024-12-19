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В Одесі планують ввести програму енергоефективності житла

В Одесі планують ввести програму енергоефективності житла

В Одесі стартує нова програма підвищення енергоефективності житлового фонду. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов під час сесії міськради. Програма передбачає фінансову підтримку мешканців для утеплення будинків та встановлення сонячних електростанцій.

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Муніципальна програма з енергоефективності, яку планують реалізувати в Одесі, спрямована на скорочення енергоспоживання у житлових будинках. Як повідомив Геннадій Труханов, мешканці міста зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу у розмірі 30% від вартості робіт.

Фінансова підтримка охоплює такі заходи, як утеплення будинків та встановлення сонячних електростанцій. Це дозволить не лише знизити витрати на оплату комунальних послуг, а й сприятиме збереженню енергії у масштабах міста.

Очікується, що програма стимулюватиме одеситів до енергоефективних рішень у своїх будинках. Фінансування здійснюватиметься з міського бюджету, що стало можливим завдяки прийнятому на сесії рішенню.

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