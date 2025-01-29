Чорно-білі та кольорові, щемливі, сумні, веселі, суто філософські… Все це знімки талановитих авторів.

Організатори виставки-конкурсу «Знімок року-2024» запросили до участі не тільки тих фотографів, які постійно проживають на Одещині, а й одеситів, які через війну опинилися за кордоном. Це і ті, хто був змушений залишити свої домівки на окупованій території чи в зруйнованих містах нашої країни і нині перебуває у нашому регіоні.

А сам конкурс проводиться вже двадцять другий раз… У конкурсі взяли участь автори-професіонали та фотографи-початківці.

Загалом для участі у XXII виставці-конкурсі «Знімок року-2024» надійшло 259 фотографій від 70 авторів. Для експозиції журі відібрало 90 робіт 70 авторів. На виставці представлені фотографії різних жанрів.

Переможцями стали:

Гран-прі – Ліщинський Зорян за фото «Ноша»;

I місце – Ковач Андрій за фото «Не сезон»;

II місце – Гергая Георгій за фото «Думи мої»;

III місце – Журавель Дмитро за фото «Автопортрет-5».

Дипломами конкурсу були нагороджені й інші майстри фотографії.

Познайомитися з експозицією (вхід вільний) можна кожного дня, крім п’ятниці у приміщенні Всеукраїнського центру болгарської культури (м. Одеса, пров. Івана Луценка (колишній Віце-адмірала Жукова), 9.

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Фото авторки