«Снимок года-2024»
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Чорно-білі та кольорові, щемливі, сумні, веселі, суто філософські… Все це знімки талановитих авторів.

Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-2
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-3
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-4
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-5
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-6

Організатори виставки-конкурсу «Знімок року-2024» запросили до участі не тільки тих фотографів, які постійно проживають на Одещині, а й одеситів, які через війну опинилися за кордоном. Це і ті, хто був змушений залишити свої домівки на окупованій території чи в зруйнованих містах нашої країни і нині перебуває у нашому регіоні.

А сам конкурс проводиться вже двадцять другий раз… У конкурсі взяли участь автори-професіонали та фотографи-початківці.

Загалом для участі у XXII виставці-конкурсі «Знімок року-2024» надійшло 259 фотографій від 70 авторів. Для експозиції журі відібрало 90 робіт 70 авторів. На виставці представлені фотографії різних жанрів.

Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-7
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-8
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-9
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-10
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-11

Переможцями стали:

  • Гран-прі – Ліщинський Зорян за фото «Ноша»;
  • I місце – Ковач Андрій за фото «Не сезон»;
  • II місце – Гергая Георгій за фото «Думи мої»;
  • III місце – Журавель Дмитро за фото «Автопортрет-5».
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе, победители
I МІСЦЕ – Ковач Андрій, «Не сезон»
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе, победители-2
II МІСЦЕ – Гергая Георгій, «Думи мої»
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе, победители-3
III МІСЦЕ – Журавель Дмитро, «Автопортрет-5»
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе, Гран-При
ГРАН-ПРІ – Лещинський Зорян, «Ноша»

Дипломами конкурсу були нагороджені й інші майстри фотографії.

Познайомитися з експозицією (вхід вільний) можна кожного дня, крім п’ятниці у приміщенні Всеукраїнського центру болгарської культури (м. Одеса, пров. Івана Луценка (колишній Віце-адмірала Жукова), 9.

Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-12
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-13
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-14
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-15
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-16

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