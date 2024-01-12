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Щемлива сповідь про найважливіше: в Одесі відкрилася виставка-конкурс «Знімок року»

Щемлива сповідь про найважливіше: в Одесі відкрилася виставка-конкурс «Знімок року»

У Всеукраїнському центрі болгарської культури відкрилася традиційна щорічна виставка «Знімок року»-2023, яка проводиться вже двадцять перший рік поспіль.

Кожна представлена робота — як щемлива сповідь про найважливіше, про те, що стосується кожного з нас, що болить десь там, глибоко всередині. Чи те, від чого серце б’ється частіше і на очах з’являються сльози.

Роботи, які журі визнали найкращими — виставлені окремо… Але біля кожної хочеться постояти, вдивлятися, розгадувати чи замислюватися.

Бо ж кожна зі світлин майстрів-світлописців — окрема історія. А всі вони, зібрані разом — як свідки нашого сьогодення, нашого, як то кажуть, буття…

Як розказали організатори, цього року до виставки-конкурсу «Знімок року» запросили до участі не тільки тих фотографів, які постійно проживають на Одещині, а й одеситів, які через війну опинилися за кордоном, і тих, хто був змушений залишити свої домівки на окупованій території чи в зруйнованих містах нашої країни і нині долучився до нашої спільноти, перебуваючи у нашому регіоні.

Загалом для участі у XXІ виставці-конкурсі «Знімок року-2023» надійшло 247 фотографій. Для експозиції журі відібрало 88 робіт 65 авторів. У конкурсі взяли участь автори-професіонали та фотографи-початківці.

Одеська фотографічна асоціація та міський клуб фотографів «Фотон-2» підбили підсумки щорічного конкурсу. Рішенням журі були визначені переможці:

ГРАН-ПРІ – Євген Самученко за фотодиптих «Кордони»;

I МІСЦЕ – Дмитро Баєв за фотографії «Яна» та «Розвідник»;

II МІСЦЕ – Євген Ком за фото «Буря»;

III МІСЦЕ – Лариса Кавєріна за фото «Захист від реальності».

«Захист від реальності»

Дипломи конкурсу також отримали:

Євгенія Дерус – за фото «Промені життя крізь дим пожеж»;

Дмитро Журавель – за фото «Танго з вітром»;

Тетяна Додонова – за фото «Шпигун»;

Ірина Сігідова – за фото «Сонячне світло»…

 

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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