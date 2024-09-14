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Одеса до, під час та після війни: фотовиставка в галереї ArtOdesa

Одеса до, під час та після війни: фотовиставка в галереї ArtOdesa

У Літньому театрі Міського саду в галереї ArtOdesa – незвична виставка незвичних світлин Олексія Ачеповського. Так, незвична, бо всі роботи виконані у техніці фотоколажу. І кожна світлина поєднує в собі наше сьогодення, життя до і навіть після війни. Кожна світлина – загадка, що притягує до себе неповторністю.

Всі роботи присвячені Одесі. І всі вони поєднали час, що минув, миті війни та те, якою буде місто після неї.

Незмінне одне – любов до рідного міста, біль за нього, надія на скорішу Перемогу і щасливе майбутнє.

Фотоколлаж о войне
Фотовыставка, Одесса 2024 г.
Фотоколлаж о войне2
Фотоколлаж о войне, пр. Шевченко
Фотоколлаж о войне, лицо
Фотоколлаж о войне2
Галерея Одессе
Фотоколлаж о войне4
Фотоколлаж о войне5

Тож трагізм і щастя, мир і війна, рани та цілюща сила поєднались в кожній роботі. І біля кожної роботи можна стояти й стояти, замислившись, відчуваючи, як перегукується побачене з тим, що бачиш на світлині.

Та й сама назва виставки – «До. Після. Зараз» – наче особливий поштовх до осмислення.

Фотовыставка в Одессе

Кожний фотоколаж притягує, біля нього хочеться зупинитись, вдивитись в те, що показав фотохудожник, відчути його бачення, порівняти зі своїм.

Фотоколлаж о войне, девушка

Дюк і понівечений готель.., Потьомкінські сходи та – головне! – люди, люди, люди… Зі сльозами та болем, радістю на обличчі й надією, без якої немає життя…

Фотоколлаж о войне, отель
Фотоколлаж о войне, Одесса
Фотоколлаж о войне, море
Фотоколлаж о войне, лето
Фотоколлаж о войне, телефон
Фотовыставка в Одессе, сертябрь 2024 г.
Фотоколлаж о войне, клоун
Фотоколлаж о войне, череп
Фотовыставка в Летнем театре
Фотоколлаж о войне

Завітати на виставку (вхід вільний) ви зможете до 25 вересня.

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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