Одеса до, під час та після війни: фотовиставка в галереї ArtOdesa

У Літньому театрі Міського саду в галереї ArtOdesa – незвична виставка незвичних світлин Олексія Ачеповського. Так, незвична, бо всі роботи виконані у техніці фотоколажу. І кожна світлина поєднує в собі наше сьогодення, життя до і навіть після війни. Кожна світлина – загадка, що притягує до себе неповторністю.
Всі роботи присвячені Одесі. І всі вони поєднали час, що минув, миті війни та те, якою буде місто після неї.
Незмінне одне – любов до рідного міста, біль за нього, надія на скорішу Перемогу і щасливе майбутнє.
Тож трагізм і щастя, мир і війна, рани та цілюща сила поєднались в кожній роботі. І біля кожної роботи можна стояти й стояти, замислившись, відчуваючи, як перегукується побачене з тим, що бачиш на світлині.
Та й сама назва виставки – «До. Після. Зараз» – наче особливий поштовх до осмислення.
Кожний фотоколаж притягує, біля нього хочеться зупинитись, вдивитись в те, що показав фотохудожник, відчути його бачення, порівняти зі своїм.
Дюк і понівечений готель.., Потьомкінські сходи та – головне! – люди, люди, люди… Зі сльозами та болем, радістю на обличчі й надією, без якої немає життя…
Завітати на виставку (вхід вільний) ви зможете до 25 вересня.
Фото авторки