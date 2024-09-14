Одеса до, під час та після війни: фотовиставка в галереї ArtOdesa

Всі роботи присвячені Одесі. І всі вони поєднали час, що минув, миті війни та те, якою буде місто після неї.

Незмінне одне – любов до рідного міста, біль за нього, надія на скорішу Перемогу і щасливе майбутнє.

Тож трагізм і щастя, мир і війна, рани та цілюща сила поєднались в кожній роботі. І біля кожної роботи можна стояти й стояти, замислившись, відчуваючи, як перегукується побачене з тим, що бачиш на світлині.

Та й сама назва виставки – «До. Після. Зараз» – наче особливий поштовх до осмислення.

Кожний фотоколаж притягує, біля нього хочеться зупинитись, вдивитись в те, що показав фотохудожник, відчути його бачення, порівняти зі своїм.

Дюк і понівечений готель.., Потьомкінські сходи та – головне! – люди, люди, люди… Зі сльозами та болем, радістю на обличчі й надією, без якої немає життя…

Завітати на виставку (вхід вільний) ви зможете до 25 вересня.

Фото авторки