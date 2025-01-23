Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

Виставка, що творчо переосмислює важливість донорства крові через художні образи, створена у співпраці з проектом «Донор Одеса» викладачами та студентами художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

Заслужений діяч мистецтв України, декан Худграфа Ушинського університету Дмитро Величко, заслужений діяч мистецтв України Ганна Носенко, заслужений художник України Наталія Лоза та інші викладачі факультету разом із юними художниками загалом створили понад 40 робіт, які показують красу донорства та мотивують долучатися до порятунку життя.

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Як зазначив під час відкриття виставки пастор громади Святого Павла, глава Синоду Німецької Євангелічної Церкви України Олександр Гросс, тема любові до ближнього та порятунку життя через те, що одна людина ділиться своєю кров’ю з іншою, надзвичайно близька до парадигми християнства.

«При донації люди обмінюються кров’ю незалежно від національності, конфесії та особистих переконань. Якщо ми віримо в одного Бога, то решта, що розділяє нас, має бути на другому плані. Сьогодні ми прагнемо показати нашу єдність, згуртованість та готовність допомагати ближньому», – зазначив він.

Варто зазначити, що це перша в Україні виставка 3D-артоб’єктів на тему донорства крові, яка вперше експонується у приміщенні кафедрального собору.

Виставка доступна для відвідування протягом наступного місяця.

Адреса: вул. Новосільського, 68, Кірха. Вхід – вільний.

Фото прес-служби Одеської міськради