«Снимок года-2024»
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Черно-белые и цветные, щемящие, грустные, веселые, философские… Все это фотографии талантливых авторов.

Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-2
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-3
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-4
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-5
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-6

Организаторы выставки-конкурса «Снимок года-2024» пригласили к участию не только тех фотографов, которые постоянно проживают в Одесской области, но и одесситов, которые из-за войны оказались за границей. Это и те, кто был вынужден покинуть свои дома на оккупированной территории или в разрушенных городах нашей страны и сейчас находится в нашем регионе.

А сам конкурс проводится уже двадцать второй раз… В конкурсе приняли участие авторы-профессионалы и начинающие фотографы. В общей сложности для участия в XXII выставке-конкурсе «Снимок года-2024» поступило 259 фотографий от 70 авторов. Для экспозиции жюри отобрало 90 работ 70 авторов. На выставке представлены фотографии разных жанров.

Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-7
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-8
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-9
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-10
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-11

Победителями стали:

  • Гран-при – Лещинский Зорян по фото «Ноша»;
  • I место – Ковач Андрей за фото «Не сезон»;
  • II место – Гергая Георгий по фото «Думы мои»;
  • III место – Журавель Дмитрий по фото «Автопортрет-5».
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе, победители
1 место — Ковач Андрей, «Не сезон»
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе, победители-2
II место — Гергая Георгий, «Думи мої»
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе, победители-3
III место – Журавель Дмитрий, «Автопортрет-5»
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе, Гран-При
ГРАН-ПРИ – Лещинский Зорян, «Ноша»

Дипломами конкурса были награждены и другие мастера фотографии.

Познакомиться с экспозицией (вход свободный) можно каждый день кроме пятницы в помещении Всеукраинского центра болгарской культуры (г. Одесса, пер. Ивана Луценко (бывший Вице-адмирала Жукова), 9).

Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-12
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-13
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-14
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-15
Конкурс «Снимок года-2024» в Одессе-16

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