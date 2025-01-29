Черно-белые и цветные, щемящие, грустные, веселые, философские… Все это фотографии талантливых авторов.

Организаторы выставки-конкурса «Снимок года-2024» пригласили к участию не только тех фотографов, которые постоянно проживают в Одесской области, но и одесситов, которые из-за войны оказались за границей. Это и те, кто был вынужден покинуть свои дома на оккупированной территории или в разрушенных городах нашей страны и сейчас находится в нашем регионе.

А сам конкурс проводится уже двадцать второй раз… В конкурсе приняли участие авторы-профессионалы и начинающие фотографы. В общей сложности для участия в XXII выставке-конкурсе «Снимок года-2024» поступило 259 фотографий от 70 авторов. Для экспозиции жюри отобрало 90 работ 70 авторов. На выставке представлены фотографии разных жанров.

Победителями стали:

Гран-при – Лещинский Зорян по фото «Ноша»;

I место – Ковач Андрей за фото «Не сезон»;

II место – Гергая Георгий по фото «Думы мои»;

III место – Журавель Дмитрий по фото «Автопортрет-5».

Дипломами конкурса были награждены и другие мастера фотографии.

Познакомиться с экспозицией (вход свободный) можно каждый день кроме пятницы в помещении Всеукраинского центра болгарской культуры (г. Одесса, пер. Ивана Луценко (бывший Вице-адмирала Жукова), 9).

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