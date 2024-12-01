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Зрадник Боделан-молодший відкрив у Москві виставку вкрадених картин одеського художника

Зрадник Боделан-молодший відкрив у Москві виставку вкрадених картин одеського художника

Син екс-мера Одеси, колишній начальник управління ДСНС в Одеській області Володимир Боделан разом із ще одним зрадником України – так званим головою адміністрації Херсонщини Володимиром Сальдо відкрили у Москві виставку картин одеського художника Альбіна Гавдзінського. Раніше ці роботи російські окупанти вивезли із галереї імені художника у Новій Каховці.

Про це повідомила онука Альбіна Гавдзинського, мистецтвознавець і директор одеської галереї «Дім художників» Лінда Страутман, посилаючись на російське інформагентство ТАСС.

«Минуло понад два роки з моменту зникнення 300 картин народного художника України Альбіна Станіславовича Гавдзинського (1923-2014) з галереї його імені в місті Нова Каховка. І ось…», – написала вона у Facebook.

Владимир Боделан на выставке в Москве

Зліва – Володимир Боделан

За інформацією російських медіа, «спливлі» у Москві викрадені роботи, присвячені будівництву Каховської ГЕС, демонструють на виставці «Завжди Нова Каховка» в центральному офісі компанії «Транснефть». При цьому автора картин сором’язливо назвали «радянським художником», не згадавши, що Гавдзинський носив звання народного художника України.

Новость у ТАСС

Водночас, як зазначають у коментарях на сторінці Лінди Страутман, у тому, що викрадені полотна Гавдзинського з галереї його імені в Новій Каховці несподівано «спливли» у Москві, є й позитивний момент: отже, вони збереглися і не загинули ані від «прильотів» неподалік від галереї, ані від повені після підриву Каховської ГЕС.

Хто такий Володимир Боделан

Володимир Боделан – син колишнього мера Одеси Руслана Боделана, колишній начальник управління ДСНС в Одеській області.

Слідчі вважають, що його бездіяльність призвела до масової загибелі людей 2 травня 2014 року. Перебуваючи на Куликовому полі та спостерігаючи за розвитком подій, Боделан заборонив пожежним екіпажам виїжджати до палаючого Будинку профспілок. І перші пожежні машини прибули до будівлі лише через 40 хвилин після початку пожежі.

У травні 2014 року Боделана було усунено від займаної посади, а у вересні – остаточно звільнено.

Після трагічних подій колишній голова ДСНС переїхав до Криму. Влітку 2017 року з’явилася інформація, що Володимир Боделан отримав російське громадянство та обіймає в Криму посаду начальника «кримського філіалу федеральної казенної установи «Центр стратегічних досліджень цивільного захисту МНС РФ».

У 2019 році Володимир Боделан пішов на підвищення – рік пропрацював помічником «глави республіки Крим». А через рік його призначили заступником керівника Сімферопольського району, але у 2021 році він змушений був залишити свою посаду.

У 2016 році Нацполіція України оголосила Володимира Боделана в розшук, а у 2017 році він був заочно заарештований.

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