Спешите загадывать желания: в Одессе появилась волшебно-магическая скульптура

Практически у каждой одесской скульптуры или арт-объекта есть своя «штучка»: там потрешь — будут деньги, там прикоснешься — будет тебе счастливая дорога и так далее. Вопрос со счастливыми приметами теперь, кажется, решен радикально: в Одессе открыли новый арт-объект, который для того и создан, чтобы ваши мечты сбывались.

На ул. Польской, рядом со входом в Музей личных коллекций — Дом А.Блещунова — теперь установлена фигура восточного божества счастья и долголетия Шоу-Сина (яп. «Дзюродзин», вторая половина XIX века, Япония, фаянс).

Это увеличенная копия скульптуры, которая находится в самом Музее им. Блещунова. Кстати, как прозвучало на открытии, скульптура господина Шоу-Сина — один из самых известных и почитаемых экспонатов Музея. Сам Александр Блещунов, когда позволял своим гостям «пообщаться с божеством», требовал, чтобы те проявляли к нему особое уважение, называя «Господин Шоу-Син».

Автор увеличенной (60 см) копии — одесский скульптор Аркадий Маршак, который, напомним, создал мини-копии самых известных исторических объектов города для людей с ослабленным зрением (проект «Одесса на ощупь»). Отметим, что и новая волшебная и магическая скульптура тоже имеет информацию, сделанную шрифтом Брайля. Реализовал он это благодаря 3D-модели, выполненной специалистами компании «3Dengineering» в рамках проекта «Галерея раритетов ОММЛК им. А.В. Блещунова» и при поддержке Український культурний фонд.

Одесский скульптор Аркадий Маршак загадочно улыбается, когда я задаю ему вопрос, сколько его желаний было осуществлено, пока он работал над скульптурой.

— Осуществилось главное — скульптуру, наконец, открыли. Знаете, в такое время сложное теперь мы живем, так долго не могли из-за создавшихся условий открыть эту скульптуру… Во время работы было какое-то особое погружение в нее, а порой и зависание; слишком отдалялось открытие. Я очень рад, что это все же состоялось, и искренне надеюсь, что скульптура нам поможет поскорее выйти из этого всего, — говорит Аркадий Маршак.

Напомним также, что скульптура выполнена из полимера с бронзированным покрытием. Охотникам за цветным металлом она будет «не интересна».

Ну а теперь рассказываем, как именно господин Шоу-Син исполняет ваши желания. Как раскрывает секрет директор Музея Светлана Остапова, «нужно подойти к волшебной скульптуре, шепотом на ухо рассказать господину Шоу-Сину о своем желании, а потом нежно и легко коснуться головы божества. Ну а потом желательно зайти в Музей и познакомиться с оригиналом».

Фото: Мария Котова

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