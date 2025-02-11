У США сьогодні представлять закон про ленд-ліз для України. Про це повідомив конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

«Сьогодні я представляю Акт (Freedom First Lend-lease Act) про надання президенту Трампу гнучких повноважень для відправки переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні, щоб стримати воєнного злочинця Путіна, як це давно повинен був зробити Байден. Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили», – написав він у соцмережі Х.

Інших подробиць конгресмен не розкрив.

У Росії дрони атакували аеродром і НПЗ

У Росії в ніч на 11 лютого прогриміли вибухи в Енгельсі та Саратові. Міста атакували безпілотники, пишуть Telegram-канали.

«Над Енгельсом приблизно з 4 години за місцевим часом прогриміли щонайменше 11 вибухів. Зокрема було чути звуки, схожі на автомат черги. Усе це було чути в стороні місцевого аеродрому», – йдеться в повідомленнях.

Паралельно з атакою на Енгельса, звуки вибухів було чутно і в Саратові. Після вибухів, у районі місцевого НПЗ виникла пожежа.

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Підприємство випускає понад 20 видів продукції: неетиловані бензини, дизельне паливо, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звіряче, Вдале, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Зеленівки, Тимчасівки та Новосілки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак. Противник здійснив 450 артилерійських обстрілів, авіація противника завдала 48 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБ.

Втрати ворога на ранок 11 лютого

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об’єкти російських загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1390 осіб.

Також українські воїни за добу знешкодили: