Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що якщо глава Білого дому Дональд Трамп зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Кремлю прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області.

«Ми можемо обміняти одну територію на іншу», – сказав він.

Зеленський підкреслив, що поки не знає, яку частину окупованих Росією територій Україна попросить натомість.

У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомляється, що влада країни-агресора намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області, щоб уникнути обміну територіями під час можливих майбутніх переговорів.

ISW наводить заяви російських «воєнкорів», які стверджують, що невідомі особи закликають владу РФ звинуватити блогерів у дискредитації російських солдатів після того, як вони повідомили про нещодавнє просування ЗСУ на південний схід від міста Суджа.

«Воєнкори» також уточнювали, що військове командування РФ переслідує їх за публікацію інформації про успішні атаки Сил оборони України біля Черкаської Коноплі та Фансіївки.

Аналітики вважають, що росіяни намагаються посилити контроль над повідомленнями про ситуацію в Курській області, оскільки президент України Володимир Зеленський продовжує висловлювати наміри використати територію Росії в майбутніх мирних переговорах.

Над Україною збито 6 балістичних ракет – наслідки нічної атаки

У ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М по Києву та Кривому Рогу. Також ворог атакував 123 ударними БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) і 71-го ударного БпЛА типу Shahed. 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київ, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 95 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Діліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Вдале, Надєждінка, Олексіївка, Дачне та Шевченко.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників.

Втрати ворога на ранок 12 лютого 2025 року

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління БпЛА російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1150 осіб.

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