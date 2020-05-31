Уличное освещение Одессы: сколько в городе осталось газовых фонарей

Их еще можно увидеть на фасадах старых одесских домов и даже в некоторых одесских двориках. Речь идет об эпохе газовых фонарей Одессы.

Как рассказывает краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов, эпоха уличного освещения Одессы началась в 1811 году, когда на улицах города появилось порядка 200 фонарей.

— Фонари эти были довольно простой конструкции: в специальные плошки наливали топленое сало, которое использовалось в качестве горючего. Эти фонари были установлены довольно далеко друг от друга и не обладали высокой эффективностью, — сообщает Дмитрий.

А вот газовые фонари в Одессе появились в 1850 году. Первый газовый фонарь зажегся 1 ноября 1850 года. Тогда их установили в количестве 24 штук и освещали они только центр Одессы (часть Ришельевской, Пушкинской, Приморский бульвар, а также перекрестки Екатерининской с Ланжероновской и Екатерининской с Дерибасовской).

— Постепенно газовых фонарей становилось все больше, и понадобились производственные мощности для обеспечения уличного освещения города. Поэтому в 1865 году бельгиец Ридингер открыл в Одессе газовый завод. В топонимике Одессы след от этого завода остался до наших дней: переулок, в котором располагался завод, был назван Газовым. Одесса стала одним из первых городов Украины, в котором был открыт газовый завод. Завод производил искусственный газ, представлявший собой смесь водорода, метана и окиси углерода из угля. Через год в Одессе работало уже 1420 газовых фонарей, а к началу 20 века их было более 2000. В 1868 году было учреждено «Одесское акционерное общество газового освещения», с которым 1 января 1869 года городские власти заключили контракт на обустройство уличного освещения на 40 лет, — сообщает Дмитрий.

Как рассказывает краевед, толчком к идее электрического освещения послужил пожар 1873 года, в котором погиб старый оперный театр. В 1880 году планировали осветить Приморский бульвар свечами Яблочкова.

Однако окончательное решение вопроса о переходе на электрическое освещение улиц началось вместе со строительством нового оперного театра в 1884 году. В 1887 году городские власти заключили контракт с будапештской фирмой «Ганц и Ко». В том же году была запущена первая в Одессе электростанция, располагавшаяся в районе Старопортофранковской улицы…

Дмитрий добавляет, что на сегодняшний день таких фонарей в Одессе осталось не более 10-12 штук.

Фото Дмитрия Жданова

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