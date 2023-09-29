Погода в Одесі 30 вересня: чи буде в суботу тепло?

Погода в Одесі: яким буде четвер 28 вересня Завтра, 28 вересня, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області хмарну погоду із проясненнями. Опадів не передбачається. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів четвер буде теплим, хоч і вітряним. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 27 вересня: тепло та вітряно У середу, 27 вересня, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Також у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують до +28°C тепла в Одесі та до +30°C в області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 26 вересня: бабине літо у розпалі Завтра, 26 вересня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, повітря в Одесі прогріється до +28°С, в області до +30°С. Вітер очікується до 14 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ