Погода в Одесі 30 вересня: чи буде в суботу тепло?

Завтра, у суботу, 30 вересня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, повітря вдень прогріється до +28°C у місті та до +30°C в області.
Прогноз погоди в Одесі 30 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°C, вдень 26-28°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області 30 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-17°C, вдень 25-30°C.
На автошляхах області видимість добра.