Як викликати юриста додому?
Наприклад, Ганна Петрівна давно замислювалася над оформленням заповіту, але їй важко сходити до нотаріуса – здоров’я вже не дозволяє. У такій ситуації можна просто зателефонувати до системи безкоштовної правової допомоги за номером 0800-213-103 (всі дзвінки безкоштовні) і залишити заявку. Фахівці зафіксують звернення і повідомлять дату і час візиту юриста.
У чому допоможе юрист?
Фахівець приїде додому і:
- пояснить, як правильно оформити заповіт;
- допоможе з перерахунком пенсії або оформленням субсидії;
- підкаже, як захиститися від шахраїв та незаконних вимог колекторів;
- розповість, що робити у разі суперечок зі спадкоємцями;
- допоможе в інших юридичних питаннях.
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