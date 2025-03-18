Юридическая консультация

Як викликати юриста додому?

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Наприклад, Ганна Петрівна давно замислювалася над оформленням заповіту, але їй важко сходити до нотаріуса – здоров’я вже не дозволяє. У такій ситуації можна просто зателефонувати до системи безкоштовної правової допомоги за номером 0800-213-103 (всі дзвінки безкоштовні) і залишити заявку. Фахівці зафіксують звернення і повідомлять дату і час візиту юриста.

У чому допоможе юрист?

Фахівець приїде додому і:

  • пояснить, як правильно оформити заповіт;
  • допоможе з перерахунком пенсії або оформленням субсидії;
  • підкаже, як захиститися від шахраїв та незаконних вимог колекторів;
  • розповість, що робити у разі суперечок зі спадкоємцями;
  • допоможе в інших юридичних питаннях.

Читайте також:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою