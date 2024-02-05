Хто може безкоштовно позиватися?

З січня 2024 року прожитковий мінімум українців зріс, і тому змінилися умови надання вторинної юридичної допомоги (допомоги із зверненням до суду) людям із низьким доходом.
Хто має право на допомогу із зверненням до суду
На безоплатну вторинну юридичну допомогу мають право:
- працездатні особи – з доходом, меншим за 6056 гривень;
- пенсіонери (за віком, вислугою років та інші) – з доходом, меншим за 4722 гривні;
- люди з інвалідністю – якщо їхня пенсія або допомога менша за 6056 гривень.
Які послуги юристи нададуть безкоштовно
Безкоштовна вторинна юридична допомога включає такі послуги:
- складання документів для звернення до суду;
- представництво інтересів у суді.
Читайте також: Допомога малозабезпеченим: де та які сім’ї можуть її отримати
Скільки коштує судовий збір та хто від нього звільнений
Однак врахуйте, що доведеться платити ще судовий збір, який залежить від характеру справи: майнова чи немайнова, про розлучення, встановлення факту народження або смерті.
Розміри судового збору також зростають, оскільки він обчислюється від розмірупрожиткового мінімуму. Так, зокрема:
- розгляд судом заяви немайнового характеру, наприклад про розлучення без поділу майна, коштує тепер 1211,4 гривні;
- заяви майнового характеру – від 1211,2 до 15 140 гривень (залежить від ціни позову);
- щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення (народження, смерті тощо) – 605,6 гривень;
- про відміну судового наказу 151,4 гривні.
При цьому звільняються від сплати судового збору:
- люди з інвалідністю І та ІІ груп;
- учасники бойових дій;
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи, 1 та 2 категорій та інші категорії осіб.
Якщо у вас є запитання, телефонуйте до контакт-центру безкоштовної правової допомоги: 0 (800) 213-103 (усі дзвінки безкоштовні).
Вас також може зацікавити: Образи на робочому місці: як на них реагувати та захищати ділову репутацію.