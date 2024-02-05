Хто може безкоштовно позиватися?

Хто має право на допомогу із зверненням до суду

На безоплатну вторинну юридичну допомогу мають право:

працездатні особи – з доходом, меншим за 6056 гривень;

пенсіонери (за віком, вислугою років та інші) – з доходом, меншим за 4722 гривні;

люди з інвалідністю – якщо їхня пенсія або допомога менша за 6056 гривень.

Які послуги юристи нададуть безкоштовно

Безкоштовна вторинна юридична допомога включає такі послуги:

складання документів для звернення до суду;

представництво інтересів у суді.

Скільки коштує судовий збір та хто від нього звільнений

Однак врахуйте, що доведеться платити ще судовий збір, який залежить від характеру справи: майнова чи немайнова, про розлучення, встановлення факту народження або смерті.

Розміри судового збору також зростають, оскільки він обчислюється від розмірупрожиткового мінімуму. Так, зокрема:

розгляд судом заяви немайнового характеру, наприклад про розлучення без поділу майна, коштує тепер 1211,4 гривні;

заяви майнового характеру – від 1211,2 до 15 140 гривень (залежить від ціни позову);

щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення (народження, смерті тощо) – 605,6 гривень;

про відміну судового наказу 151,4 гривні.

При цьому звільняються від сплати судового збору:

люди з інвалідністю І та ІІ груп;

учасники бойових дій;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи, 1 та 2 категорій та інші категорії осіб.

Якщо у вас є запитання, телефонуйте до контакт-центру безкоштовної правової допомоги: 0 (800) 213-103 (усі дзвінки безкоштовні).

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