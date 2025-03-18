Юридическая консультация

Как вызвать юриста на дом?

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Например, Анна Петровна давно задумывалась о составлении завещания, но ей трудно сходить к нотариусу – здоровье уже не позволяет. В такой ситуации можно просто позвонить в систему бесплатной правовой помощи по номеру 0800-213-103 (все звонки бесплатные) и оставить заявку. Специалисты зафиксируют обращение и сообщат дату и время визита юриста.

В чем поможет юрист?

Специалист приедет на дом и:

  • объяснит, как правильно оформить завещание;
  • поможет с пересчетом пенсии или оформлением субсидии;
  • подскажет, как защититься от мошенников и незаконных требований коллекторов;
  • расскажет, что делать в случае споров с наследниками;
  • поможет в других юридических вопросах.

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