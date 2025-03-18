Как вызвать юриста на дом?
Например, Анна Петровна давно задумывалась о составлении завещания, но ей трудно сходить к нотариусу – здоровье уже не позволяет. В такой ситуации можно просто позвонить в систему бесплатной правовой помощи по номеру 0800-213-103 (все звонки бесплатные) и оставить заявку. Специалисты зафиксируют обращение и сообщат дату и время визита юриста.
В чем поможет юрист?
Специалист приедет на дом и:
- объяснит, как правильно оформить завещание;
- поможет с пересчетом пенсии или оформлением субсидии;
- подскажет, как защититься от мошенников и незаконных требований коллекторов;
- расскажет, что делать в случае споров с наследниками;
- поможет в других юридических вопросах.
Читайте также:
- Бесплатная юридическая помощь в Украине: кто может ей воспользоваться;
- Кто может бесплатно судиться?
- Чем опасны «бесплатные» юридические консультации.