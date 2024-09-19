Юний художник з Одещини створює галерею захисників України

Юнак успішно навчається онлайн за індивідуальною програмою в Ананьївському ліцеї №1. Попри інклюзивне навчання, до якого Назар ставиться з великою відповідальністю, він завжди знаходить час для малювання. Найперші глядачі його творчості — це батьки, котрі підтримують захоплення сина.

Перша виставка та заслужені нагороди

— Юний художник Назар Ковальчук вразив земляків своїми графічними портретами. Перша виставка робіт Назара демонструвалась у вересні 2023-го на фестивалі дитячої творчості «Білі лелеки», що традиційно проводиться в рамках святкування Дня міста Ананьєва. Представлені роботи хлопця виконані в техніці малювання простим олівцем на папері, — розповіла начальниця відділу культури та туризму Ананьївської міськради Ольга Сагала.

Не забарилися і заслужені нагороди.

Цьогоріч художник здобув перемогу у міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв Christmas Star 2024, XIII обласному багатожанровому фестивалі для людей з інвалідністю «Джерело надії», що проходив навесні у Подільську, та став лауреатом мистецької премії Любашівської селищної ради імені Ростислава Палецького в номінації «Декоративне та народне малярство».

Картини юнака отримали безліч схвальних відгуків від глядачів, а сам автор — дипломи, цінні подарунки та грошову премію.

Назар завжди знаходиться у пошуках чогось нового. Зараз хлопчина опановує малювання акварельними фарбами, щоб у кольоровій гамі передати красу рідного краю.

Увічнює пам’ять про героїв у портретах

Т. Шевченко О. Птуха А. Кравчинський А. Гурзу

Останнім часом Назар працює над портретами земляків, які загинули у борні з окупантами, серед яких — уродженець Вербового Олег Загурський. На жаль, жорстока російсько-українська війна вже забрала 42 патріоти Ананьївщини.

Перші чотири графічні образи захисників Вітчизни глядачі побачать, відвідавши мистецьку виставку «Білі лелеки», приурочену до Дня міста та Дня захисників України, що відкриється 26 вересня.

Можливо, згодом твори Назара Ковальчука експонуватимуться в художньо-краєзнавчій скарбниці імені Євгена Столиці міста Ананьєва, де зберігаються картини багатьох відомих художників – Ростислава Палецького, Павла Ляховського, Георгія Белали та багатьох інших.

Особисто Назар Ковальчук мріє відвідати цей музей, де ще жодного разу не був.