Новости Одессы и Одесской области

Юный художник из Одесской области создает галерею защитников Украины

Юный художник из Одесской области создает галерею защитников Украины

Шестнадцатилетний Назар Ковальчук из небольшого села Вербово Ананьевской громады с детства борется с тяжелым недугом, поэтому вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Юноша успешно обучается онлайн по индивидуальной программе в Ананьевском лицее №1. Несмотря на инклюзивное обучение, к которому Назар относится с большой ответственностью, он всегда находит время для рисования. Первые зрители его творчества — это родители, которые поддерживают увлечение сына.

Первая выставка и заслуженные награды

Художник Н.Ковальчук

Художник Н.Ковальчук

— Юный художник Назар Ковальчук поразил земляков своими графическими портретами. Первая выставка работ Назара демонстрировалась в сентябре 2023-го на фестивале детского творчества «Белые аисты», который традиционно проводится в рамках празднования Дня города Ананьева. Представленные работы мальчика выполнены в технике рисования простым карандашом на бумаге, — рассказала начальница отдела культуры и туризма Ананьевского горсовета Ольга Сагала.

Не заставили себя ждать и заслуженные награды.

В этом году художник одержал победу в международном многожанровом фестивале-конкурсе искусств Christmas Star 2024, XIII областном многожанровом фестивале для людей с инвалидностью «Источник надежды», который проходил весной в Подольске, и стал лауреатом художественной премии Любашевского поселкового совета имени Ростислава Палецкого в номинации «Декоративная и народная живопись».

Юность

Юность

Картины юноши получили множество положительных отзывов от зрителей, а сам автор — дипломы, ценные подарки и денежную премию.

Назар всегда находится в поисках чего-то нового. Сейчас парень осваивает рисование акварельными красками, чтобы в цветовой гамме передать красоту родного края.

Увековечивает память о героях в портретах

Т. Шевченко
Т. Шевченко
О. Птуха
О. Птуха
А. Кравчинский
А. Кравчинский
А. Гурзу
А. Гурзу

В последнее время Назар работает над портретами земляков, погибших в борьбе с оккупантами, среди которых — уроженец Вербового Олег Загурский. К сожалению, жестокая российско-украинская война уже забрала 42 патриота Ананьевщины.

Первые четыре графических образа защитников Отчизны зрители увидят, посетив художественную выставку «Белые аисты», приуроченную ко Дню города и Дню защитников Украины, которая откроется 26 сентября.

Возможно, со временем произведения Назара Ковальчука будут экспонироваться в художественно-краеведческой сокровищнице имени Евгения Столицы города Ананьева, где хранятся картины многих известных художников — Ростислава Палецкого, Павла Ляховского, Георгия Белалы и многих других.

Лично Назар Ковальчук мечтает посетить этот музей, где еще ни разу не был.

Юрій Федорчук
Юрий Федорчук ПРОФИЛЬ
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