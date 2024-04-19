Пенсійний лабіринт: як знайти помилки під час розрахунку пенсії та домогтися перерахунку

Як рахують пенсію?

Головна проблема полягає в недосконалості пенсійного законодавства. Здебільшого пенсії у всіх розраховані правильно, тобто в існуючі формули, затверджені законами і постановами, підставляються дані про стаж і зарплату, наявні в пенсійній справі. На виході кожен отримує те, що напрацював, з поправкою на встановлені правила, які далеко не завжди справедливі. Багато пенсіонерів із цим змирилися, живуть від пенсії до пенсії і періодично сподіваються хоч на якусь індексацію.

Чи можна перевірити правильність розрахунку?

Що робити тим, хто не може прийняти такий стан справ? Для початку потрібно зрозуміти механізм розрахунку своєї пенсії. На жаль, у сучасному пенсійному законодавстві розібратися здатні не всі, та й роз’яснювальна робота в органах Пенсійного фонду (ПФУ) іноді кульгає.

Завжди потрібно пам’ятати, що людина має право звернутися особисто як до рядового фахівця найближчого управління Пенсійного фонду, так і до керівників цього відділу або управління загалом (згідно зі встановленими графіками). Крім того, ви маєте право написати письмове звернення до органів ПФУ, на яке зобов’язані відповісти (зазвичай у межах 30 днів). Таку заяву можна принести особисто, надіслати поштою або через інтернет. Залежно від поставлених у заяві запитань можна отримати інформацію про те, як пораховано пенсію, як розраховано стаж, зарплату, на підставі яких нормативних документів ухвалено чи не ухвалено те чи інше рішення щодо вашої пенсії.

У разі незгоди з такою відповіддю (рішенням) її завжди можна оскаржити в обласному управлінні або в центральному апараті ПФУ, а також у судовому порядку (про це трохи нижче).

Чи всі періоди враховано до стажу?

Якщо ви розібралися, як рахується пенсія, то варто перевірити ще раз, чи всі періоди трудової діяльності враховані в стаж. Можливо, щось не врахували, а вас “забули” повідомити. Наприклад, якийсь запис у трудовій книжці викликав сумніви і цей шматочок стажу загубився. Потрібно донести уточнюючу довідку з місця роботи, але ви про це навіть не знаєте. Дуже рідко, але може трапитися і так, що дані з особової справи введено в комп’ютер з помилкою або через неуважність не введено зовсім (всяке буває). Тому для тих, хто не довіряє системі, завжди є можливість все перевірити самостійно.

За бажання ви можете попросити роздруківку свого трудового стажу або подивитися його в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Тоді ви точно зрозумієте, чи всі періоди роботи, навчання, служби, декрету тощо, зараховані до стажу. Це якщо ми говоримо про періоди роботи до 2004 року. Далі стаж зараховується на підставі даних про сплату внесків. Там ситуація дещо інша. Людина могла відпрацювати 20 років із 2004-го до 2024 року і навіть не знати, що в якісь місяці, а то й роки, роботодавець не сплачував за неї внески до ПФУ. Пенсію, природно, призначають без цих періодів, про що новоспечений пенсіонер навіть не здогадується. Тут уже потрібно ставити питання керівництву за місцем роботи. Можливо, якимось чином вдасться домогтися погашення страхових внесків за відповідні періоди.

Перевіряємо зарплату

Своєчасно сплачені внески та правильно подані звіти до ПФУ впливають не тільки на страховий стаж, а й на розрахунок заробітної плати. Нагадаємо, що для призначення пенсії за віком на сьогодні враховується зарплата за всі періоди роботи, починаючи з липня 2000 року до моменту призначення пенсії. Вона береться автоматично із системи персоніфікованого обліку (реєстру застрахованих осіб). За бажання можна додатково подати довідку про зарплату за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль до 1 липня 2000 року. Якщо вигідно, то цю зарплату долучать до решти років, врахованих за двохтисячні. Нюанс полягає в тому, що можна вибрати дані про зарплату за всі періоди трудової діяльності до 2000 року, щоб із них вибрали найвигідніші 60 місяців поспіль. Це може коштувати деяких зусиль і взагалі виявитися невигідним, але в деяких випадках індивідуальний коефіцієнт зарплати все-таки хоч трохи, але збільшується.

Можна перейти на інший вид пенсії

Крім того, що можна донести відсутні документи про стаж і додаткові документи про зарплату, можливо, хтось забув, що має певний статус. Наприклад, ПФУ встановлює доплати за статус ветерана війни, за особливі заслуги, за статус почесного донора, надбавку на догляд, надбавку за наявність неповнолітніх дітей тощо.

Ще один імовірний спосіб збільшити пенсію – перейти з одного виду пенсії на інший. За законом людина має право отримувати тільки один вид пенсії. Але буває, що деякі люди мають право на одразу кілька видів пенсії. Тоді потрібно обрати один – найбільш вигідний. Оскільки законодавство змінюється, то час від часу трапляється так, що сьогодні вигідний один вид пенсії, а завтра – уже інший. Тут потрібно бути дуже уважними.

До слова, вигідно перейти з одного виду пенсії на інший часто допомагають адвокатські контори. Тут справа полягає в різному трактуванні пенсійного законодавства, яке місцями прописано не дуже чітко. Наприклад, ПФУ під час переведення з одного виду пенсії на інший використовує старий показник середньої зарплати в країні (той, який враховувався б під час розрахунку попереднього виду пенсії). Але суди в деяких випадках зобов’язують ПФУ перерахувати пенсію з урахуванням нового показника середньої зарплати по країні так, ніби це не перехід на інший вид пенсії, а призначення пенсії за віком уперше.

Коли слід іти до суду?

На цьому тлі також існує усталена практика збільшення через суд військових і чорнобильських пенсій. Останнім часом постає питання про те, щоб через суд отримати більш справедливу індексацію. Є маса й інших окремих випадків, наприклад, коли суд може зобов’язати зарахувати до звичайного або пільгового стажу той чи інший період.

Звертатися до суду чи ні – це особисте право кожного. Одна з головних цілей будь-якого адвокатського бюро – заробляння грошей. Вони можуть отримати гроші за свої послуги, але справу в суді програти, тобто за фактом пенсіонеру не допомогти. На це може впливати маса чинників: і суть самої справи, і компетентність адвоката, і те, який суддя трапиться, та інше. Також важливо розуміти, що навіть якщо суд виграно і його рішення зобов’язує перерахувати пенсію з такого-то числа, то борги з перерахунку ПФУ виплачує дуже неохоче. Відомо, що держава програла в судах пенсіонерам уже понад 60 мільярдів гривень. Але грошей на виплату заборгованості немає. У кращому разі пенсію за рішенням суду перерахують із поточної дати.

Так чи інакше, є ситуації, коли звернення до суду стає вигідним і пенсіонерові, і адвокату, коли перерахована згодом пенсія окупає всі витрати, витрачені на юридичний супровід.

Потрібно все ретельно зважити

Насамкінець додамо, що чинне законодавство трохи більше благоволить тим, хто має повний стаж – 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Буває так, що комусь до цього рубежу не вистачає буквально кількох місяців, а то й днів. Тим, у кого є можливість і здоров’я, було б непогано допрацювати ці кілька місяців. При цьому важливо зазначити, що ті, хто вже на пенсії, не мають права докупити стаж, якого бракує. Купівля стажу поширюється тільки на тих, хто ще не є пенсіонером.

Також додамо, що у деяких людей така структура пенсії, що якийсь індивідуальний перерахунок далеко не завжди приносить якусь користь. Від перерахунку може збільшитися основний розмір пенсії, але загальний залишиться незмінним (зверху все одно буде встановлено доплату до мінімального розміру). Усе дуже індивідуально. Перш ніж вдатися до спроб щодо збільшення своєї пенсії, потрібно все ретельно зважити і зрозуміти, чи варта гра свічок.