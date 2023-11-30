Хто має право на безкоштовне зубопротезування в Одесі

В Україні зафіксовано спалах гепатиту: чи загрожує він Одесі та області Спалах гепатиту A було зафіксовано цієї осені на Вінниччині. З деякою вірогідністю це може бути наслідком погіршення санітарних умов і відсутності на деяких територіях доступу до безпечного водопостачання під час війни. Тож існує вірогідність поширення й інших інфекційних хвороб. Так, влітку 2022 року медики були насторожені щодо холери, але захворювання вдалося уникнути. «Одеське життя» дізнавалося, якою зараз є ситуація з гепатитом A, чи загрожує він Одещині і як можна захиститися від хвороби. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Це неінфекційна пандемія»: що важливо знати про цукровий діабет? Цукровий діабет вважається важким хронічним захворюванням і може призвести до інвалідності та навіть смерті. Однак, якщо виявити хворобу на ранніх стадіях, можна уникнути більшості її страшних наслідків. 14 листопада, у Всесвітній день боротьби з діабетом, ми поговорили з ендокринологом Веронікою Непорадою про те, як вчасно розпізнати цукровий діабет та як лікувати цю хворобу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Запаморочення, слабкість, забудькуватість: що це може бути? Якщо вас турбують слабкість, забудькуватість і часті запаморочення, може, ви просто перевтомилися або перехвилювалися, а, можливо, у вас недостатній мозковий кровообіг. Чим небезпечний цей стан і які заходи дають змогу його попередити, розповіла терапевт Вікторія Кокошко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ