Хто має право на безкоштовне зубопротезування в Одесі

За 9 місяців 2023 року у міських стоматологічних поліклініках Одеси безкоштовне протезування зубів проведено 2354 пацієнтам пільгових категорій, з яких переважну більшість становили пенсіонери.
Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради.
Фінансування на проведення безкоштовного зубопротезування пільговим категоріям населення виділяється у рамках реалізації Міської цільової програми “Здоров’я” на 2021-2023 роки.
Цього року проведення безоплатної терапевтичної, хірургічної санації ротової порожнини та зубопротезування передбачено для мешканців Одеси, яким на момент звернення виповнилося 85 років і більше.
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Також на безкоштовне зубопротезування мають право:
- особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи;
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорій 1 та 2, а також неповнолітні діти померлих через аварію на ЧАЕС;
- почесні донори України;
- учасники бойових дій;
- учасники бойових дій у зоні АТО на Донбасі, учасники бойових дій у війні Росії проти України;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Адреси міських стоматологічних клінік в Одесі
Міська стоматологічна поліклініка №1:
адреса: вул. Сегедська,1;
телефон: (0482) 63-03-33.
Міська стоматологічна поліклініка №2:
адреса: Приморський бульвар, 6;
телефон: (048) 725-91-24.
Міська стоматологічна поліклініка №3:
адреса: Люстдорфська дорога, 86-А;
телефон: (048) 765-25-42.
Міська стоматологічна поліклініка №4:
адреса: вул. Прохорівська, 43;
телефон: (048) 732-25-29.
Міська стоматологічна поліклініка №5:
адреса: вул. Академіка Заболотного, 37;
телефон: (048) 755-24-43.