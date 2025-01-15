Слово «комбуча» походить від імені корейського лікаря Комбу, який привіз цей гриб у Японію. У Європу він потрапив лише у XX столітті, а в наші краї – із Німеччини. Основою для напою слугує чай, найчастіше чорний, хоча сучасні експерименти додають і зелений або фруктовий. Виробники обіцяють цілий спектр користі для здоров’я, що, безумовно, робить комбучу популярною серед тих, хто прагне дбати про свій організм.

Щоправда, у традиціях і популярності є свої нюанси. Комбуча, як і її попередник, – це результат бродіння, через що у напої залишається невелика кількість алкоголю (0,5-2,5%). Попри це, виробники зараховують її до безалкогольних напоїв, пропонуючи її як альтернативу пиву чи легким коктейлям. У США комбуча вже захопила половину світового ринку, а її популярність зростає щороку. За прогнозами, обсяг ринку сягне $4,5 млрд до 2030 року.

Від банок до пляшок

Якщо для старшого покоління чайний гриб асоціюється з домашніми ритуалами догляду за «господарем банки», то комбуча – це продукт сучасності. Вона стала модним символом здоров’я, яскравою ідеєю для бізнесу. В Україні ця ніша ще не заповнена, тому ринок напою відкриває перспективи для підприємців. Хто знає, можливо, саме ваша ідея про «цифровий додаток для догляду за грибом» стане наступним проривом у цій галузі?

Пийте комбучу, спостерігайте за трендами та відкривайте для себе нові можливості. Цей напій – не просто спадщина минулого, а символ того, як традиції можуть вплітатися у сучасний стиль життя.

Читайте також: